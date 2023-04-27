恒指今早低開20點，高位升123點，低位跌94點，高低波幅218點。金融股推動大市。全市上升股份比例為29.11%，下跌為29.88%，無升跌為41%。

恒指收市升83點或0.42%，報19840點，大市成交金額970億元，較上日減少0.82%，是4月24日964.4億元成交後最少。國指升21點或0.32%，報6675點。恒生科技指數收報3861點，跌0.26%。

藍籌股成交金額477.4億元，佔大市成交49.21%；科指成份股成交金額219.15億元，佔大市成交22.59%；國指成份股成交金額404.73億元，佔大市成交41.72%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.24%，至100.49億元，佔大市成交10.35%。牛熊證成交金額50.76億元，增加8.78%；窩輪成交金額49.72億元，減少14.68%。

匯控（0005）、友邦（1299）、平保（2318）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌41隻升，33隻下跌，2隻無升跌。平保（2318）升9.02%，收報56.2元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌5.18%，收報37.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.48元，升1.64%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報32.4元，跌8.99%。

恒指250天線(19722.19點)爭持，收市高於250天線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入0.8億元，較上日減少94.66%，連續第5日流入，累計流入69.47億元，對上一次連續5日淨流入是4月19日。南水北上合計淨流出1.66億元人民幣，終止單日流入。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.62%，收市報19840.28點，是4月24日後收市新高。連升2日，累計升222.4點，對上一次連升2日是4月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月14日。

科指曾跌最多1.34%，是4月25日後最大跌幅，收市報3861.98點，是4月25日後收市新低。

國指曾升最多0.56%，收市報6675.4點，是4月24日後收市新高，當日報6733.14點。連升2日，累計升74.04點，對上一次連升2日是4月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月14日。

午後消息股表現

香港電訊（6823）推智慧電話亭，有免費Wi-Fi及USB充電。收報10.26元，升0.2%。

昇柏（2340）敗訴須向富勤保險存入5888萬元，直至元朗廠房責任獲解除。收報0.265元，升6.85%。

大摩料同程旅行（0780）股價60日內將跑贏大市。收報16.54元，跌0.72%。

中行（3988）新任董事長葛海蛟兼任中銀香港（2388）董事長。中行收報3.14元，升0.32%。中銀香港（2388）收報24.6元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報236元，升1.37%。中國人壽（2628）收報14.72元，升5.14%。中海油（0883）收報12.42元，跌0.64%。海爾智家（6690）收報23.75元，跌0.21%。郵儲銀行（1658）收報5.03元，跌0.79%。中石化（0386）收報5.11元，跌1.35%。中國中免（1880）收報173.5元，升0.87%。贛鋒鋰業（1772）收報53.25元，升3.8%。

梅斯健康（2415）上市，定價9.1元。收報9.2元，升1.1%。

珍酒李渡（6979）上市，定價10.82元。收報8.88元，跌17.93%。

瑞典母公司擬售維達（3331）控股權，市值達135億。維達首季純利瀉近九成。收報20.4元，跌6.42%。

友邦（1299）首季新業務價值增長28%，至10.5億美元。收報85.2元，升1.61%。

金風科技（2208）首季扣除非經常性損益淨利減少27%。收報6.56元，升1.23%。

中匯集團（0382）中期溢利按年增17.6%至近3億人幣，。收報2.68元，無升跌。

創天傳承（8195）擬8000萬收購「現代持續教育中心」。收報1.46元，跌0.68%。

香港寬頻（1310）楊主光：沒有賣盤計劃，料下半財年住宅和企業寬頻業務向好。香港寬頻中期純利跌92%，息0.2元。收報5.59元，跌6.68%。

Naspers間接持股公司沽78.96萬股騰訊（0700），套現2.66億元。收報345元，跌0.92%。

招行（3968）首季賺388億人幣，按年升8%。收報37.5元，跌5.18%。

平保（2318）首季多賺48.9%，新業務價值按年8.8%。收報56.2元，升9.02%。

彩星玩具（0869）委任太子女陳凱倫為執董。收報0.59元，升5.36%。

中海外（0688）經營溢利錄66.4億人幣，撇除額外收益升34.3%。收報19.98元，升1.63%。

破頂股表現

破頂股包括，達力環保（1790）創上市新高，見1元，收報0.75元，升10.29%；博維智慧（1204）創上市新高，見1.8元，收報1.8元，升13.21%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8359.75元，收報8357.5元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.7元，收報1062.7元，升0.04%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3997.45元，收報3997.45元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見834.1元，收報834.1元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1065.05元，收報1065.05元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見509.25元，收報509.25元，升0.02%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.85元，收報116.85元，升0.04%；北京控股（0392）創52周高，見31.9元，收報31.5元，升0.16%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.78元，收報7.76元，升10.54%；國藥控股（1099）創52周高，見28.45元，收報28.25元，升2.91%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.28元，收報16.24元，升3.31%；白雲山（0874）創52周高，見26.85元，收報26.8元，升4.28%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.93元，收報7.93元，升2.99%；中國通號（3969）創52周高，見3.58元，收報3.54元，升2.02%；日清食品（1475）創52周高，見7元，收報6.99元，升0.14%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.22元，收報4.2元，升1.45%；中國財險（2328）創52周高，見9.4元，收報9.22元，升1.1%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見10.06元，收報9.95元，升5.51%。

破底股方面

33隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.425元，收報0.465元，升3.33%；佳兆業（1638）低見0.28元，收報0.285元，跌3.39%；景瑞（1862）低見0.11元，收報0.168元，跌0.59%；蔚來（9866）低見59.55元，收報61元，跌4.39%；信能低碳（0145）低見0.05元，收報0.052元，跌17.46%；興利（香港）控股（0396）低見0.069元，收報0.069元，跌9.21%；長城天下（0524）低見0.034元，收報0.036元，跌5.26%；中國高精密（0591）低見0.335元，收報0.34元，跌5.56%；高山企業（0616）低見0.022元，收報0.023元，跌14.81%；雋泰控股（0630）低見0.064元，收報0.065元，跌1.52%。

48隻股份創52周低，其中包括，卓悅控股（0653）低見0.087元，收報0.094元，升2.17%；遠見控股（0862）低見0.071元，收報0.074元，跌23.71%；山水水泥（0691）低見1.15元，收報1.15元，跌2.54%；正商實業（0185）低見0.69元，收報0.7元，跌4.11%；力寶（0226）低見1.93元，收報1.98元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，御德國際控股（8048）創52周高，見0.045元，見52周低0.022元，收報0.043元，升59.26%；直通電訊（8337）收報0.16元，升40.35%；中國智慧能源（1004）收報0.04元，升37.93%；閩港控股（0181）收報0.15元，升33.93%；兆邦基地產（1660）見52周低0.25元，收報0.35元，升22.81%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.65元，升22.64%；京西國際（2339）收報0.29元，升21.85%；遊萊互動（2022）收報0.063元，升21.15%；中鋁國際（2068）收報2.48元，升18.1%。

下跌異動股，包括，正道集團（1188）創52周高，見0.052元，見52周低0.026元，收報0.029元，跌27.5%；遠見控股（0862）見52周低0.071元，收報0.074元，跌23.71%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.093元，跌20.51%；金力集團（3919）收報0.112元，跌19.42%；珍酒李渡（6979）收報8.88元，跌17.93%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.05元，收報0.052元，跌17.46%；金涌投資（1328）收報0.043元，跌17.31%；威訊控股（1087）收報0.49元，跌16.95%；新絲路文旅（0472）收報0.14元，跌16.67%。

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