期內客戶貸款增加4,124.69億元，按年多增577.95億元，帶動存貸比和信貸資產佔比分別提高0.86和0.61個百分點。

利息淨收入693.98億元，按年增加6.82億元，增長0.99%。淨利息收益率2.09%，淨利差2.07%。手續費及佣金淨收入115.86億元，按年增長27.50%，主要是該行提前儲備客戶和項目，搶抓年初旺季營銷的「黃金期」，代理保險、信用卡、投行和交易銀行等業務收入實現較快增長。

信用減值損失86.20億元，按年減少29.78億元，下降25.68%。

不良貸款餘額626.20億元，較上年末增加18.84億元；不良貸款率0.82%，較上年末下降0.02個百分點。關注類貸款餘額418.47億元，較上年末增加17.80億元；關注類貸款佔比0.55%，較上年末下降0.01個百分點。逾期貸款餘額722.23億元，較上年末增加40.71億元；逾期率0.95%，與上年末持平。

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