廣電總局公布《2022年全國廣播電視行業統計公報》，去年全國廣播節目製作時間787.65萬小時，按年下降3.08%；播出時間1602.15萬小時，按年增長0.8%；電視節目製作時間285.21萬小時，按年下降6.8%；播出時間2003.64萬小時，按年下降0.5%。

期內傳統廣播電視廣告收入下降，新媒體廣告收入持續增長。全國廣告收入3342.32億元，按年增長8.5%。其中廣播廣告收入73.72億元，按年下降28.1%；電視廣告收入553.23億元，按年下降19.1%；廣播電視和網絡視聽機構通過互聯網取得的新媒體廣告收入2407.39億元，按年增長20.3%；廣播電視和網絡視聽機構通過樓宇廣告、戶外廣告等取得的其他廣告收入307.98億元，按年增長5.7%。

網絡視聽相關業務收入帶動行業收入增長。網絡視聽收入4419.80億元，按年增長23%。其中用戶付費、節目版權等服務收入大幅增長，達1209.38億元，按年增長24.2%；短視頻、電商直播等其他收入增長迅速，達3210.42億元，按年增長22.5%。

有線電視網絡業務收入降幅收窄。有線電視網絡收入719.55億元，按年下降2%，降幅收窄近1個百分點。其中，收視維護費、付費數字電視、落地費等傳統有線電視網絡業務收入451.74億元，按年下降7.4%；增值業務等新業務收入267.81億元，按年增長8.4%。

傳統廣播電視節目銷售收入和電視購物頻道收入下滑明顯。傳統廣播電視節目銷售收入330.68億元，按年下降24.5%；電視購物頻道收入81.59億元，按年下降29.4%；付費數字電視內容與播控收入20.86億元，按年下降10.9%；節目製作相關服務收入252.81億元，按年下降7%；技術服務、遊戲、主題樂園及衍生產品等其他創收收入1243.99億元，按年增長1.6%。

其他報道

中人壽首季多賺18% 新業務價值增速由負轉正

粤海置地首季少膩27.4%至1.11億元

全日沽空金額184億 比率18% 盈富沽空金額最多

新奧首季綜合能源銷售量按年增27%

中海油首季純利跌6%至321億人幣

證監梁鳳儀預告5月發出虛擬資產交易平台牌照指引

恒指連升兩日 收市升83點 成交不足千億 北水流入降94% 珍酒李渡跌17% 梅斯健康倒升1.1%

首3月國企利潤錄1.12萬億人幣 按年增12.4%

巴克萊銀行首季賺17.8億英鎊 按年增27%