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恒指曾升391點 半日僅升17點 10天、50天線得而復失

內地假期休市，南北水暫停，美期向下，亞股個別發展，周日公布的內地官方採購經理指數(PMI)顯示經濟復蘇仍然失衡，製造業意外萎縮。恒指今早高開228點，高位升391點，低位跌133點高低波幅525點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為20.47%，下跌為28.87%，無升跌為50.65%。

恒指半日升17點或0.09%，報19912點，大市成交金額457億元；國指跌4點或0.06%，報6698點。恒生科技指數收報3916點，升0.39%。

藍籌股成交金額169.07億元，佔大市成交36.99%；科指成份股成交金額73.47億元，佔大市成交16.07%；國指成份股成交金額132.15億元，佔大市成交28.91%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.66%，至102.33億元，佔大市成交22.34%。牛熊證成交金額53.81億元，增加16.28%；窩輪成交金額48.52億元，減少2.29%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。建行（0939）、平保（2318）、美團（3690）拖累大市。

藍籌31隻升，43隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升4.58%，收報111.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.59%，收報11.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報38.7元，升2.93%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.86元，跌4.69%。

恒指10天線(20047.31點)、50天線(20096.31點)得而復失，曾下試250天線(19719.39點)。科指10天線(3971.05點)得而復失。

美高梅中國（2282）首季轉賺，EBITDAR 1.69億美元。收報10.8元，升1.31%。

匯控（0005）、恒生（0011）最快今日公布業績。績前表現如下，匯控收報56.65元，升0.89%。

比亞迪（1211）4月新能源車銷量升98%。收報232.2元，跌1.61%。

利基（0240）擬3.69億購百勝角路農地，申請先導計劃發展。收報1.04元，無升跌。

重慶洪九果品（6689）首季收入升五成至43.27億元人幣。收報14.46元，跌8.94%。

中國飛機租賃（1848）旗下中飛租（天津）首季利潤1億元人民幣。收報4.93元，升0.2%。

中國航空科技（2357）旗下中航凱天公開招標加入多名股東，母企中國航空科技減持逾27％股權。收報4.36元，升3.07%。

理想汽車（2015）上月交付2.57萬輛電動車，按年升5倍。收報92.5元，升1.15%。

蔚來（9866）4月交付6658輛電動車，按年升31％。收報61.05元，跌1.69%。

小鵬汽車（9868）上月交9002輛電動車，按年升75％。收報38.7元，升2.93%。

香港科技探索（1137）旗下HKTV mall港貨「直送英國」今月開通，首階段佣金不變招商戶。收報5.14元，升4.26%。

澳門4月賭收147.22億按月升逾15%。新濠國際發展（0200）收報9.4元，升3.75%。美高梅中國（2282）收報10.8元，升1.31%。澳博（0880）收報4.11元，升1.23%。永利澳門（1128）收報8.6元，升2.02%。銀河娛樂（0027）收報56.75元，升2.25%。金沙中國（1928）收報28.3元，升1.62%。

網信辦：（9888）、微博（9898）未履行主體責任不力已依法約談並予以罰款。收報119元，升2.85%。

神華（1088）首季按年多賺4%，盈利逾200億人幣。收報25.85元，跌0.58%。

復星醫藥（2196）首季實際多賺15%。收報22.5元，升0.67%。

裕元（0551）發盈警，料首季少賺40%至45%。收報11.12元，跌5.6%。

農行（1288）首季多賺1.7%。收報3.03元，無升跌。

中行（3988）首季賺576.6億人幣，按年升0.5%。收報3.15元，升0.64%。

建行（0939）首季多賺0.26%，NIM降至1.64%。收報5.21元，跌0.76%。

交行（3328）首季多賺半成至246億人幣。收報5.22元，升3.16%。

工行（1398）首季多賺0.02%，NIM降至1.77%，將保持在合理區間。收報4.21元，跌0.24%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營溢利升14%，淨息差按季收窄15點子。收報24.25元，跌1.82%。

中石油（0857）首季賺436億人幣，按年升12%。創52周高，見5.53元，收報5.4元，跌0.55%。

破頂股表現

破頂股包括，亞東集團（1795）創上市新高，見3.52元，收報3.25元，跌6.61%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.55元，收報1.54元，升0.65%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見33元，收報33元，升13.79%；星空華文（6698）創上市新高，見125.8元，收報116.5元，升0.52%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見14.71元，收報14.7元，升1.1%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.45元，收報106.45元，升0.28%；IGG（0799）創52周高，見6.86元，收報6.77元，升4.64%；北京控股（0392）創52周高，見33.3元，收報33.25元，升2.31%；天倫燃氣（1600）創52周高，見5.8元，收報5.69元，升1.79%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.36元，收報16.12元，升1.26%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.5元，收報6.45元，升1.74%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.66元，收報8.62元，升1.77%；聯合醫務（0722）創52周高，見0.87元，收報0.85元，升2.41%；安領國際（1410）創52周高，見0.8元，收報0.78元，升8.33%；日清食品（1475）創52周高，見7.07元，收報7.04元，升0.57%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.32元，收報4.25元，跌0.93%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見10.22元，收報10.02元，升1.93%；中石油（0857）創52周高，見5.53元，收報5.4元，跌0.55%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.41元，收報0.42元，跌7.69%；銀城國際（1902）低見0.12元，收報0.123元，跌8.21%；基石藥業（2616）低見3.13元，收報3.19元，跌3.92%；騰盛博藥（2137）低見3.9元，收報3.96元，跌7.69%；創勝集團醫藥（6628）低見5.02元，收報5.11元，跌2.21%；普天通信（1720）低見0.085元，收報0.1元，升6.38%；僑雄國際（0381）低見0.035元，收報0.038元，跌2.56%；中國高精密（0591）低見0.295元，收報0.31元，跌3.13%；高山企業（0616）低見0.019元，收報0.02元，跌13.04%；順風清潔能源（1165）低見0.031元，收報0.031元，跌6.06%。

27隻股份創52周低，其中包括，A8新媒體（0800）低見0.192元，收報0.198元，跌3.88%；卓悅控股（0653）低見0.081元，收報0.083元，跌5.68%；康希諾生物（6185）低見34.15元，收報34.95元，跌5.8%；科聯系統（0046）低見2.05元，收報2.35元，無升跌；洛陽玻璃（1108）低見6.68元，收報6.68元，跌12.22%；中星集團控股（0055）低見0.265元，收報0.305元，升7.02%；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；中能控股（0228）低見0.08元，收報0.082元，跌9.89%；環科國際（0657）低見0.036元，收報0.042元，升7.69%。

異動股

上升異動股，包括，雅天妮集團（0789）創52周高，見0.146元，收報0.124元，升96.83%；劍虹集團控股（1557）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升34.83%；立德教育（1449）創52周高，見0.49元，收報0.44元，升20.55%；新威工程集團（8616）收報0.073元，升17.74%；正商實業（0185）收報0.84元，升16.67%；中建富通（0138）收報0.162元，升15.71%；千盛集團控股（8475）收報0.35元，升14.75%；熒德控股（8535）收報0.142元，升14.52%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見33元，收報33元，升13.79%；萬達酒店發展（0169）收報0.31元，升12.73%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.74元，收報0.71元，升12.7%。

下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）停牌；連成科技集團（8635）收報0.4元，跌34.43%；萬星控股（8093）收報0.16元，跌28.89%；松景科技（1079）平上市低位0.03元，收報0.032元，跌23.81%；合景泰富（1813）收報0.79元，跌23.3%；藍河控股（0498）收報0.5元，跌19.35%；煜榮集團（1536）收報0.149元，跌17.22%；倩碧控股（8367）創52周高，見0.485元，收報0.385元，跌16.3%；清晰醫療（1406）收報1.04元，跌16.13%；閩港控股（0181）收報0.12元，跌14.89%。

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