季內收入增⾄202億美元，增幅為64%。收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升⽽增⻑所致，此外亦包括與法國和英國交易相關的增益。淨利息收益率為1.69%，按年增50個基點。預期信貸損失為4億美元，下跌2億美元。普通股權⼀級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點。

集團指，仍有信⼼⾃2023年起實現平均有形股本回報率⾄少達到12%的⽬標，⽽這個⽬標毋須依賴重⼤收購及出售的影響亦能達到。集團又提到，全年指引對淨利息收益的預期維持不變，同時維持2022年全年業績的指引，即2023年的提撥相當於平均貸款總額約40個基點。

集團指出，收購英國矽⾕銀⾏及在全球各地的相關投資，預期會令集團營業⽀出增加約1%。集團預期於2022年全年業績中宣布最⾼達3億美元的遣散費，將集中於2023年第⼆季產⽣，隨之⽽來的效益預期將於2023年底⾄2024年顯現。

集團宣布派發第⼀次股息每股0.1美元，並擬於2023年股東周年⼤會後展開最多達20億美元的股份回購，唯須待相關決議案獲批准後⽅可作實。

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