moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

有線人事變動 黃思遠離職 杜之克6月接任CEO 余詠珊、何哲圖齊加盟

有線寬頻（1097）公布人事變動，行政總裁黃思遠將離職，TVB前副董事總經理（節目及製作）杜之克將於6月3日起接任。

有線亦宣布，邱達昌辭任非執行董事兼副主席，邱華瑋及孔祥達辭任非執行董事。杜之克獲委任為執行董事，有線內容業務總監陸偉棋獲委任為執行董事，現正擔任非執行董事的胡曉明則接替孔祥達，獲委任為審核委員會成員。上述變動由明日起生效。

余詠珊何哲圖夫婦齊加盟

另外，據了解，除行政總裁變動外，余詠珊及何哲圖加盟亦已正式加盟有線寬頻，分別出任集團旗下香港有線娛樂總經理，以及有線寬頻銷售及市場總監。

余詠珊在電視行業擁有逾40年經驗，將負責集團媒體業務的產品製作及營運；何哲圖則曾在多家唱片公司及電視台音樂部門任職管理層，將協助集團加強節目內容質素，以及開拓其他方面的內容及營銷合作。

此外，集團依然確信「有線新聞」極具公信力、是獲市民信賴的新聞媒體，有線新部將繼續由關慧玲女士負責，今次董事會及管理層變動，不會影響新聞部獨立運作。

有線今年2月宣布交還收費電視牌照，集中資源發展免費電視及新媒體業務，下一階段重點將致力提高節目質素，加強節目內容、製作，以及探索多樣化發展，因此期望招攬更多人才加盟，冀盼是次管理層變動，可引入具豐富相關經驗人才，製作更多優質節目，反映公司持續加大媒體業務投入的戰略。

其他報道

匯控首季列賬基準除稅前利潤增逾2倍 季息0.1美元 擬回購最多20億美元股份

恒生增派季息至每股1.1元

恒指曾升391點 半日僅升17點 10天、50天線得而復失

三星禁止員工使用ChatGPT等AI工具 防資料外洩

恆宇集團暴跌9成後中途停牌

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升9日 創1個月高 隔夜息跌52點子

馬斯克鼓勵蘋果多在Twitter發文 可擁有更多粉絲

李家超：香港第一季度GDP增長2.7%

「股神」拍檔芒格：我和巴菲特是特殊時期的產物 擁有一系列完美機會

人幣櫃台快推 歐冠昇：交投重大刺激 首階段南向交易不參與 暫未有迎北水時間表

 

 