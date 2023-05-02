有線亦宣布，邱達昌辭任非執行董事兼副主席，邱華瑋及孔祥達辭任非執行董事。杜之克獲委任為執行董事，有線內容業務總監陸偉棋獲委任為執行董事，現正擔任非執行董事的胡曉明則接替孔祥達，獲委任為審核委員會成員。上述變動由明日起生效。

余詠珊何哲圖夫婦齊加盟

另外，據了解，除行政總裁變動外，余詠珊及何哲圖加盟亦已正式加盟有線寬頻，分別出任集團旗下香港有線娛樂總經理，以及有線寬頻銷售及市場總監。

余詠珊在電視行業擁有逾40年經驗，將負責集團媒體業務的產品製作及營運；何哲圖則曾在多家唱片公司及電視台音樂部門任職管理層，將協助集團加強節目內容質素，以及開拓其他方面的內容及營銷合作。

此外，集團依然確信「有線新聞」極具公信力、是獲市民信賴的新聞媒體，有線新部將繼續由關慧玲女士負責，今次董事會及管理層變動，不會影響新聞部獨立運作。

有線今年2月宣布交還收費電視牌照，集中資源發展免費電視及新媒體業務，下一階段重點將致力提高節目質素，加強節目內容、製作，以及探索多樣化發展，因此期望招攬更多人才加盟，冀盼是次管理層變動，可引入具豐富相關經驗人才，製作更多優質節目，反映公司持續加大媒體業務投入的戰略。

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