個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.73%，折合報339.82元；阿里巴巴（9988）跌2.79%，折合報80元；美團（3690）跌1.95%，折合報129.92元；匯控（0005）跌0.77%，折合報58.2元；建行（0939）跌0.97%，折合報5.15元。

道期現升0.068%；標期現升0.079%；納期現升0.028%。日股休市，韓股現跌0.48%，澳股現跌0.81%。

VIX指數隔晚升10.57%或1.7點，報17.78點。

紐油現跌0.13%或0.09美元，報71.56美元；布油現跌0.09%或0.06美元，報75.25美元；金價現跌0.02%或0.5美元，報2016.18美元；LME 銅期貨隔晚跌0.94%或81.5美元，報8514美元。美國10年期債息現跌4.04%或0.1442厘，報3.4239厘。

今日焦點股份可留意：

百威亞太（1876）最快今日公布業績。

恆宇集團（2448）控股股東遭斬倉，今早復牌。

優品360（2360）發盈喜料全年至少多賺八成。

平安（2318）指匯控（0005）季績佳，無減對其戰略根本性擔憂。

電訊盈科（0008）旗下MakerVille：MIRROR演唱會補場明年1月亞博舉行。

耀才（1428）將美元借貸息率降至4.78%。

大家樂（0341）發盈喜，料全年多賺4倍。

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