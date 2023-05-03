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恒指低開247點 科指跌1.5% 恆宇復牌升15%

 

恒指今早低開247點或1.25%，報19686點，大市成交金額17億元；國指今早低開90點或1.36%，報6589點。恒生科技指數開市報3837點，跌1.56%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為2.62%，下跌為8.37%，無升跌為89%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。恒安（1044）、中升（0881）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，59隻下跌，14隻無升跌。恒安（1044）升0.86%，報35.15元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌5.23%，報13.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，21隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報81.9元，無升跌；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報13.68元，跌7.07%。

恒指跌穿250天線(19718.48點)。科指續低於主要平均線。

百威亞太（1876）最快今日公布業績。開市報22.3元，跌1.55%。

恆宇集團（2448）控股股東遭斬倉，今早復牌。開市報0.445元，升15.58%。

優品360（2360）發盈喜料全年至少多賺八成。無成交，報2.05元。

平保（2318）指匯控（0005）季績佳，無減對其戰略根本性擔憂。平保開市報54.8元，跌1.44%。

匯控（0005）開市報58.15元，跌0.85%。

電訊盈科（0008）旗下MakerVille：MIRROR演唱會補場明年1月亞博舉行。開市報4.1元，無升跌。

耀才（1428）將美元借貸息率降至4.78%。無成交，報1.38元。

大家樂（0341）發盈喜，料全年多賺4倍。無成交，報11.14元。

破頂股表現

破頂股包括，中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見58.65元，開市報58.65元，跌3.85%。

創52周低股份包括，融創中國（1918）低見1.55元，開市報1.55元，跌0.64%。

異動股

上升異動股，包括，恆宇集團（2448）開市報0.445元，升15.58%；順騰國際控股（0932）開市報0.098元，升10.11%；海峽石油化工（0852）開市報0.145元，升8.21%；竣球控股（1481）開市報0.28元，升7.69%；立德教育（1449）開市報0.45元，升7.14%；靈寶黃金（3330）開市報1.66元，升6.41%；招金礦業（1818）開市報13.44元，升6.16%；電訊首科（3997）開市報1.05元，升6.06%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.4元，升5.26%。

下跌異動股，包括，中國建材（3323）開市報5.37元，跌7.41%；萬國數據（9698）開市報13.68元，跌7.07%；恒隆地產（0101）開市報13.4元，跌5.23%；正道集團（1188）見52周低0.019元，開市報0.019元，跌5%；亞美能源（2686）開市報1.57元，跌4.85%；新東方（9901）開市報33.1元，跌4.2%；金山雲（3896）開市報2.78元，跌4.14%；嗶哩嗶哩（9626）開市報148.9元，跌4.06%。

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