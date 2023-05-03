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恒指公司：五窮六絕七翻身 與疫前恒指表現基本相符

港股進入五窮月，昨日恒指僅升0.2%開局。恒指公司發表統計，指新冠疫前股市表現基本與「五窮六絕七翻身」相符，但過去三年疫情導致市場波動，上述模式似乎並未出現。

所謂「五窮六絕七翻身」，即認為港股每年的5月及6月會錄得跌幅，並於7月迎來反彈，恒指公司指過去10年，恒指5月平均回報為-1.1%，表現在12個月份當中排行第9位，可說是與五月沽貨離場相符，其實以升跌次數計算反而是上升次數較多，有6次上升4次下跌。

恒指公司指出，新冠疫情是數十年來少有的重大事件之一，對投資者行為以至市場的衝擊極大，2013至2019年恒指大致上與「五窮六絕七翻身」的走勢相符，5月平均跌1%，為12個月表現中排第10位，6月平均跌幅則為1.4%，排名第11位，其後在7月平均升幅則有1.9%，為12個月中第3好表現。不過自2020年初疫情以來，上述的季節性走勢並未出現，2020至2022年間雖然5月仍平均跌1.3%，6月則升2.4%成為表現第三佳的月份，7月則跌5.7%為表現第二差的月份。

恒指公司指，11月是恒指過去10年表現最佳的月份，平均回報達3.5%，主要是因去年復常憧憬升26.6%，以及2020年有疫苗憧憬升9.3%，兩年的強勁月度表現所帶動。若撇除2020至2022年的疫情因素，最強月度表現為平均回報達3.3%的4月。不過今年4月恒指下跌2.48%，恒指公司提醒，上述的季節性走勢或可為投資者提供一定程度的參考，但要切記不宜盲目跟隨，亦不可將此作為投資時唯一考慮因素。

 

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