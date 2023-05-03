Airwallex香港及東南亞區域總經理陳君洋表示，該張卡包括Airwallex的多個合作夥伴，如FedEx、Google Ads、Klook和The Executive Centre，會為參與是次計劃的企業客戶提供合作夥伴優惠簽帳。

Airwallex今年首季香港地區營業總收入按年增長2.1倍，客戶數量按年升1.4倍。首季總交易量按年升1.7倍。香港為增長速度最快的市場之一。陳君洋指，有25%香港企業客戶以Airwallex作主要營運帳戶。

陳君洋表示，觀察到不少香港中小企的交易有東南亞和內地的客戶，相信與消費習慣和喜好相若，而Airwallex的全球網絡可助中小企邁向國際和海外市場。陳君洋表示，目前在港主攻中小企市場，為其拓展跨境業務，目前香港員工人數75人，暫時未有上市計劃。

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