匯豐今次運用AI程式Midjourney V5生成推廣圖像，透過AI將這些投資主題具像化，更與黃子華攜手創造全港首個AI版本「子華神」，AI子華在新一輯廣告內將重新演繹眾多經典金句，提供具深度同時充滿玩味的投資智慧。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，匯豐致力結合專業財富分析和個人化財富方案，服務不同背景和需要的客戶，今次更創業界先河，結合人工智能加上黃子華的睿智推出今次「#WealthDecodedSeries」，將滙豐獨到的財富觀點以更別具創意和「貼地」的方式呈現，為客戶抓住財富機遇。

為深入淺出剖釋今年市場關注的投資主題，匯豐更伙拍Bloomberg Media Studios推出一系列投資短片，首輪邀請滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲闡釋「把握亞洲增長機遇」，並探討「亞洲經濟重啟」、「中國國內市場」及「亞洲優質信貸」三個主題，更多投資觀點短片亦將陸續推出。

其他報道

據報中石化與道達爾磋商投資沙特天然氣田 項目或涉資100億美元

恒指收市跌234點 失守250天線 成交662億創7個月低

蘋果聯合創始人批馬斯克沒有兌現自動駕駛承諾 「想死就買Tesla」

金融服務平台Airwallex推中小企海外商貿簽帳「Go Global」計劃

歐美大使警告大馬 若允華為參建5G將威脅國安

恒指公司：五窮六絕七翻身 與疫前恒指表現基本相符

國泰免費機票抽獎結果今日出爐 中獎者須於9/5前登記成為會員

美國教育平台Chegg稱ChatGPT影響吸客 隔晚股價削近半

華泰︰若經濟無明顯衰退或金融穩定風險 美聯儲或難以減息

上月通脹錄3.7% 韓央行：目前減息仍言之尚早

恒指半日跌348點跌穿250天線 科指跌2.3% 北水暫停 半日成交不足400億

高盛予匯控「買入」評級 目標價上調至81元

首季數據好 高盛上調香港全年GDP增長預測至6.0%

小紅書：今年2月出行相關筆記數量按年增2倍 反映外出旅遊復蘇回溫