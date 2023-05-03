中小企申請PAOB「融易貸」無須遞交任何文件，貸款審批過程最快可於24小時內完成。貸款額最高為 50 萬港元，還款期長達18個月，客戶更可選擇提早還款免罰款，利息按天計算，以便更靈活地調配資金，配合業務發展。

PAOB作為八達通首間合作參與金管局「商業數據通」計劃的虛擬銀行合作伙伴，特別推出八達通商戶尊屬優惠，由即日起至 2023年6月30日，首100名八達通商戶成功申請「融易貸」並2023年7月31日或之前提取貸款，可享月平息0.23%。

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