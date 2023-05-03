報道引述其他知情人士指出，用戶在中國大陸以外地區已經有一段時間無法訪問企查查和天眼查的企業註冊數據庫。但有10多位萬得海外用戶表示，他們仍然可以在萬得平台訪問除企業庫之外的其他數據，並可續訂服務。

根據萬得網站，萬得全球企業庫涉及逾2億家工商企業及2.7億位高層主管法人，訊息涵蓋公司股東和關聯企業、投融資活動、法律訴訟、經營風險等。

《華爾街日報》日前報道，包括智庫、研究機構在內的一些海外公司發現無法續訂萬得服務，萬得解釋是相關法規問題。

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