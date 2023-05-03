moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳洲航空重新開放香港機場貴賓室  6月復飛墨爾本至香港航線

據外電報道，澳洲航空於香港機場的貴賓室在關閉3年後，今日重新開放，反映香港正逐漸恢復國際旅遊中心地位。而重新裝修的香港機場貴賓室配備新家具、牆色和菜單。

澳航首席客戶官Markus Svensson 表示，自1月份起復飛香港航班以來，需求表現強勁。澳航目前每日均有悉尼飛香港的往返航班，而墨爾本飛香港航線將於6月起復飛，先營運每星期3班機，料7月中旬開始增至每星期4班機。

澳洲航空昨日任命財務長Vanessa Hudson擔任首位女性執行長，接替將退休的愛爾蘭裔澳籍現任執行長Alan Joyce。受疫情影響，澳洲航空遭受巨額虧損，隨著全球疫情消退，澳洲航空於去年低恢復盈餘。

 

其他報道

匯豐推出全港首個AI生成市場推廣「#WealthDecodedSeries」

全日沽空金額136億 比率升至20% 近一周高 盈富沽空金額最多

據報中石化與道達爾磋商投資沙特天然氣田 項目或涉資100億美元

恒指收市跌234點 失守250天線 成交662億創7個月低

蘋果聯合創始人批馬斯克沒有兌現自動駕駛承諾 「想死就買Tesla」

金融服務平台Airwallex推中小企海外商貿簽帳「Go Global」計劃

歐美大使警告大馬 若允華為參建5G將威脅國安

恒指公司：五窮六絕七翻身 與疫前恒指表現基本相符

國泰免費機票抽獎結果今日出爐 中獎者須於9/5前登記成為會員

美國教育平台Chegg稱ChatGPT影響吸客 隔晚股價削近半

華泰︰若經濟無明顯衰退或金融穩定風險 美聯儲或難以減息

上月通脹錄3.7% 韓央行：目前減息仍言之尚早

恒指半日跌348點跌穿250天線 科指跌2.3% 北水暫停 半日成交不足400億

高盛予匯控「買入」評級 目標價上調至81元

首季數據好 高盛上調香港全年GDP增長預測至6.0%

小紅書：今年2月出行相關筆記數量按年增2倍 反映外出旅遊復蘇回溫

 