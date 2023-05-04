恒指今早低開3點或0.02%，報19695點，大市成交金額16億元；國指今早高開9點或0.15%，報6598點。恒生科技指數開市報3851點，升0.43%。金融股推低大市。全市上升股份比例為8.56%，下跌為4.74%，無升跌為86.68%。

友邦（1299）、匯控（0005）、中海油（0883）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，28隻下跌，20隻無升跌。碧桂園服務（6098）升2.43%，報11.8元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌1.5%，報22.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，7隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報22.2元，升1.83%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報259.8元，跌3.28%。

恒指續低於250天線(19717.53點)。科指續低於主要平均線。

聯儲局加息，匯控（0005）開市報58.65元，跌0.34%；渣打集團（2888）無成交，報60.85元；中銀香港（2388）開市報24.1元，跌0.21%。友邦保險（1299）開市報83.9元，跌0.71%。

百威亞太（1876）首季純利跌1.7% 銷量增9.1%。開市報22.95元，跌1.5%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）開市報158.9元，升0.13%。和諧汽車（3836）無成交，報0.91元。

港交所（0388）：任命鄺栢頴為董事總經理兼數據及分析聯席主管。開市報318.8元，跌0.37%。

攜程（9961）：五一內地內地出境遊訂單按年增近7倍。開市報259.8元，跌3.28%。

太平洋航運（2343）委任Michael Tonnes Jorgensen為財務總監。開市報2.65元，無升跌。

據報中石化（0386）與道達爾磋商投資沙特天然氣田，項目或涉資100億美元。開市報4.97元，跌1%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創52周高，見1498元，開市報1498元，升1.9%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見8.38元，開市報8.38元，升0.24%；富盈環球集團（1620）創52周高，見0.196元，開市報0.196元，升8.89%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括中國投資開發（0204）低見0.25元，開市報0.25元，跌1.96%。

異動股

上升異動股，包括，天臣控股（1201）開市報0.118元，升12.38%；靖洋集團（8257）開市報0.14元，升10.24%；基石控股（1592）開市報0.1元，升9.89%；富盈環球集團（1620）創52周高，見0.196元，開市報0.196元，升8.89%；飛天雲動（6610）開市報1.62元，升8%；康基醫療（9997）開市報10.36元，升7.47%；銀建國際（0171）開市報0.3元，升7.14%；透雲生物（1332）開市報0.68元，升6.25%；智雲健康（9955）開市報9.97元，升5.28%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.4元，升5.26%；再鼎醫藥（9688）開市報27.15元，升5.23%。

下跌異動股，包括，正商實業（0185）開市報0.98元，跌14.78%；順風清潔能源（1165）平上市低位0.03元，開市報0.03元，跌6.25%；飛揚集團（1901）開市報0.8元，跌5.88%；聯合集團（0373）見52周低1.6元，開市報1.6元，跌5.33%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌4%；港龍中國地產（6968）開市報0.435元，跌3.33%；攜程集團（9961）開市報259.8元，跌3.28%；金茂服務（0816）開市報3.62元，跌2.69%；青島銀行（3866）開市報2.54元，跌2.68%。

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