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香港PMI回落至52.4 連跌兩個月 職位增長創25個月高 新訂單放緩

標普全球4月香港特區採購經理指數(PMIT™)，由上月的53.5 降至52.4，連續兩個月回落，為1月後新低。經季節調整後高於50.0持平點，反映私營經濟景氣轉佳。

報告指，隨着內地與香港特區全面恢復跨境旅遊，加上防疫政策於4月持續放寬，因此營商環境進一步好轉，但有跡象顯示，增長動力從開年之際的高位回落；不過，職位增長創 25 個月高位，所以就業數據傳來好消息。

價格方面，企業繼續面對明顯的成本壓力，促使產出售價創下2011年7月以來的最大升幅。

作為單一綜合指標，標普全球4月香港特區採購經理指數(PMIT™)經季節調整後高於50.0持平點，反映私營經濟景氣轉佳。綜觀今年以來數據，則按月均有增長。4月PMI雖由上月的53.5 降至52.4，但仍顯示營商環境穩步向好。

調查資料透露，疫控鬆綁繼續引領4月的經濟增長，企業尤其強調內地與香港特區之間跨境旅遊全面復常，以及清關暢順。

這些因素帶動了生產與新增訂單量再度上升，但兩者升幅都放緩至3個月低位，而且有跡象顯示，增長速度很可能在較低水平維持。企業同時反映，隨著整體新訂單增加，其出口訂單與來自內地的業務量，亦有錄得增長。

清關手續簡便，支持企業看好未來一年前景。整體樂觀情緒高於長期平均值，但遜於2月的歷史高位。

由於對前景具有信心，並處於業務擴張階段，因此企業於第二季開局添加人手。職位增長已持續5個月，4月升幅雖然溫和，但仍是兩年以來新高。

另一方面，企業雖已擴大產能，但積壓工作卻不斷增加，累積期目前長達4個月。

企業匯報，4月支付更高的採購價格和薪酬成本，前者通脹率創今年以來最高，當中以原材料和黃金價格最為明顯，而後者升幅，則僅略低於上月的十年高位。

有見於投入成本上漲，企業往往提高售價，務求將升幅轉嫁客戶，因此產出價格飆升至2011年7月以來最急。

為應對訂單需求，業者擴充採購，投入品的採購量已連升第四個月，但整體幅度不大。至於採購庫存，則情況大致相若。

目前為止，供應商已連續6個月縮短交貨時間。綜合而言，最近3個月的改善程度乃 1999年初以來的歷史高位之一。

標普全球市場財智經濟研究部總監 Andrew Harker表示，「香港特區企業繼續受惠於疫控鬆綁，以及兩地跨境旅遊復常。不但產量與新訂單均見增長，就連供應商也大幅縮短了供貨時間。數據顯示，擴張速度從經濟重啟的急速步伐逐漸減慢，這大抵是意料中事。雖然價格通脹對訂單需求造成壓力，但增長有望於一個持續性更佳的水平穩定下來。就業是增長加快的一環，月內升幅創兩年以來最快」。

 

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