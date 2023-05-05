個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.01%，折合報337.85元；阿里巴巴（9988）升0.27%，折合報80.92元；美團（3690）升0.57%，折合報132.75元；匯控（0005）跌0.87%，折合報58.14元；建行（0939）跌0.58%，折合報5.33元。

道期現升0.087%；標期現升0.2%；納期現升0.3%。日股休市，韓股休市，澳股現跌0.11%。

VIX指數隔晚升9.54%或1.75點，報20.09點。

紐油現跌0.07%或0.04美元，報68.51美元；布油現跌0.08%或0.06美元，報72.44美元；金價現跌0.06%或1.41美元，報2048.87美元；LME 銅期貨隔晚升0.29%或25美元，報8493.5美元。美國10年期債息現升1.29%或0.0431厘，報3.3787厘。

今日焦點股份可留意：

兩間公司最快今日公布業績，包括，中國心連心化肥（1866）、中證國際（0943）。

佳兆業健康（0876）出售建築及農村旅遊項目。

歐舒丹（0973）全年銷售淨額按年升17.9%至21.35億歐元。

融創中國（1918）境外債務重組已獲85%債權人支持。

傳阿里巴巴（9988）旗下國際數字商業集團考慮美國IPO，惟官方否認。

恒生（0011）上調最優惠利率，本港四大銀行均已宣布加P 0.125厘。

莊士（0367）料全年虧損擴大至最多9.8億元。

京東（9618）斥逾60億人幣於北京建員工公寓，涉近4000套。

金沙（1928）王英偉料5月賭收比4月多。

聯交所向裕承科金（0279）4名董事發出董事不適合性聲明。

第一服務（2107）宣布合資開公司，從事物業管理。

聯通（0762）分拆智網科技科創板上市。

星盛商業（6668）委任陳群生為CEO。

中國石墨（2237）擬擴大開採量至50萬噸。

渣打（2888）上調最優惠利率0.125厘。

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