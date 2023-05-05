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恒指高開112點 升穿50天線 百度升3.3%

恒指今早高開112點或0.57%，報20061點，大市成交金額23億元；國指今早高開57點或0.86%，報6776點。恒生科技指數開市報3910點，升1.42%。非必需消費品、金融、材料股推動大市。全市上升股份比例為9.15%，下跌為2.43%，無升跌為88.41%。

平保（2318）、京東（9618）、港交所（0388）貢獻恒指較多。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌20隻升，42隻下跌，14隻無升跌。百度 （9888）升3.38%，報119.2元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌1.3%，報13.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，1隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報39.75元，升4.06%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報31.3元，跌0.16%。

恒指升穿50天線(20039.03點)。科指升穿10天線(3889.11點)。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國心連心化肥（1866）開市報3.89元，升1.04%。中證國際（0943）停牌。

佳兆業健康（0876）出售建築及農村旅遊項目。無成交，報0.054元。

歐舒丹（0973）全年銷售淨額按年升17.9%至21.35億歐元。開市報19.92元，升1.74%。

融創中國（1918）境外債務重組已獲85%債權人支持。開市報1.64元，升3.8%。

傳阿里巴巴（9988）旗下國際數字商業集團考慮美國IPO，惟官方否認。開市報82元，升1.61%。

恒生（0011）上調最優惠利率，本港四大銀行均已宣布加P 0.125厘。開市報45.5元，跌0.44%。

莊士（0367）料全年虧損擴大至最多9.8億元。無成交，報0.64元。

京東（9618）斥逾60億人幣於北京建員工公寓，涉近4000套。開市報140.7元，升2.33%。

金沙（1928）王英偉料5月賭收比4月多。開市報27.15元，無升跌。

第一服務（2107）宣布合資開公司，從事物業管理。無成交，報0.45元。

聯通（0762）分拆智網科技科創板上市。開市報6.17元，升1.82%。

星盛商業（6668）委任陳群生為CEO。無成交，報1.61元。

中國石墨（2237）擬擴大開採量至50萬噸。開市報1.69元，無升跌。

渣打（2888）上調最優惠利率0.125厘。開市報59.95元，跌0.91%。

破頂股表現

破頂股包括，北京控股（0392）創52周高，見34.75元，開市報34.75元，升0.72%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.4元，開市報5.4元，升1.12%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.37元，開市報4.37元，升0.23%；中國太保（2601）創52周高，見25.8元，開市報25.8元，升0.98%；秦港股份（3369）創52周高，見1.56元，開市報1.56元，升3.31%；中國鐵建（1186）創52周高，見7.28元，開市報7.28元，升0.14%；民生銀行（1988）創52周高，見3.33元，開市報3.33元，升0.3%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括中國高精密（0591）低見0.23元，開市報0.23元，跌3.36%。

1隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見21.95元，開市報21.95元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，正道集團（1188）開市報0.033元，升13.79%；匯通達網絡（9878）開市報35.45元，升12.54%；立高控股（8472）開市報0.104元，升8.33%；中國育兒網絡（1736）開市報0.028元，升7.69%；遠大住工（2163）開市報3.82元，升5.23%；小鵬（9868）開市報39.75元，升4.06%；靈寶黃金（3330）開市報1.89元，升3.85%；融創（1918）開市報1.64元，升3.8%。

下跌異動股，包括，知行集團控股（1539）開市報0.23元，跌4.17%；國農金融投資（8120）開市報0.114元，跌3.39%；西藏水資源（1115）開市報0.43元，跌3.37%；中國高精密（0591）創上市新低，見0.23元，開市報0.23元，跌3.36%；康健國際醫療（3886）開市報0.29元，跌3.33%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報7.05元，跌2.83%；永達汽車（3669）開市報5.11元，跌2.48%；海信家電（0921）開市報17.8元，跌2.31%；百勝中國（9987）開市報490元，跌2.1%；源宇宙教育（1082）開市報1.5元，跌1.96%。

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