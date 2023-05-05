恒指今早高開112點或0.57%，報20061點，大市成交金額23億元；國指今早高開57點或0.86%，報6776點。恒生科技指數開市報3910點，升1.42%。非必需消費品、金融、材料股推動大市。全市上升股份比例為9.15%，下跌為2.43%，無升跌為88.41%。