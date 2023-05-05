報道指，馬斯克收購 Twitter 後，曾向沒有被裁的員工指出，他們將會因為自己的出色表現獲得回報，包括獲得限制性股票獎勵。惟實際情況是，即使有些員工被告知已經達到馬斯克反復無常的標準，但卻依然沒有獲得任何獎勵。相反，他們的福利待遇卻進一步被壓縮。知情人士表示，由於人手短缺，加上馬斯克經常改變要求，部分員工經常要每周工作100個小時。

另有知情人士指，此前 Twitter向多位員工發送「授予意向」，稱將以公允的市場價值向他們授予一定數量的公司股票，但至今沒有一名員工獲得Twitter授予的股票。而截至本周，關於Twitter的估值或預期股票定價「沒有任何透明度」。消息人士質疑，「授予意向」只是馬斯克的緩兵之計，目的只是為留住員工。

知情人士又透露， Twitter將不再向任何人發放現金獎金。就算員工本應收到去年獲得的獎金，但Twitter目前尚未發放任何一筆獎金。

削減有薪育兒假至兩周

報道提到，除了缺乏財務獎勵，馬斯克亦在繼續大幅壓縮Twitter員工的福利待遇，最新是削減有薪育兒假，由原來的20周壓縮到僅剩2周。超過兩週後，Twitter員工可以按照法律強制的時間享受無薪育兒假。按照Twitter總部所在地加州的規定，勞動者有權利享受12周的無薪育兒假。

知情人士指，最初員工是在上月透過其上司了解到最新育兒假政策的。隨後他們意識到，公司的福利文件已經修改，但並沒有在內部宣布這項變化。知情人士稱，此事在員工中引發了極大的恐慌，迫使Twitter新任人力資源負責人Walter Gilbert在員工會議上簡要闡述了相關內容。

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