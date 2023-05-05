人行、證監會和金管局簽訂已就「互換通」涉及的跨境監管合作原則和具體安排達成共識，並簽署了《關於內地-香港債券及衍生品市場相關事宜的諒解備忘錄》。備忘錄健全了兩地監管機構在債券及衍生品市場方面的監管合作安排和聯絡協商機制，共同維護「互換通」的正常運行、金融市場穩定和公平交易秩序。

港交所行政總裁歐冠昇表示，互換通是互聯互通機制的又一創新，也是全球首個衍生產品市場的聯通機制，將進一步深化香港與內地金融市場的合作，促進兩地金融市場健康發展，提升香港作為國際金融中心的地位。

匯豐亞太區資本市場及證券服務主管鄧博文（Monish Tahilramani）表示，匯豐歡迎北向互換通開通，進一步擴闊和加深香港與內地金融市場之間的獨有聯繫；中銀香港（2388）亦對互換通的開展表示歡迎和支持。

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