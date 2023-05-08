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港股ADR升159點 夜期高水85點 綠竹生物上市

美股向上，港股ADR升159點或0.79%，報20209點，即月恒指夜期升150點，報20134點，夜期高水85點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.5%，折合報344.52元；阿里巴巴（9988）跌0.01%，折合報81.64元；美團（3690）跌0.19%，折合報135.34元；匯控（0005）升2.58%，折合報59.96元；建行（0939）跌0.06%，折合報5.43元。

道期現跌0.068%；標期現跌0.1%；納期現跌0.09%。日股現跌0.08%，韓股現升0.82%，澳股現升0.76%。

VIX指數隔晚跌14.43%或2.9點，報17.19點。

紐油現升0.09%或0.06美元，報71.41美元；布油現升0.06%或0.04美元，報75.35美元；金價現升0.08%或1.65美元，報2018.44美元；LME 銅期貨隔晚升1.03%或88美元，報8581.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.437厘。

今日焦點股份可留意：

綠竹生物（2480）上市，定價32.8元。

金斯瑞（1548）旗下傳奇生物增發籌近億元。

中金（3908）主要股東海爾金盈，預告減持2%股份涉資41億人幣。

花樣年（1777）：已有76%債權人加入重組支持協議。

平保（2318）：尊重匯控股東選擇，籲董事會以開放心態聽取意見。

匯控（0005）公告小股東議案被否決。匯控杜嘉祺：大部分機構股東和散戶與董事會意見一致。英國直擊｜祈耀年稱匯控購矽銀英國，美國當局最快數周內完成審批。

北向互換通15/5啟動，日均淨額200億人幣。上海清算所與港交所（0388）旗下場外結算公司之間淨頭寸對應的風險敞口不超過40億元。

阿里健康（0241）發盈喜，料全年扭虧，至少賺4.5億人幣。

融創（1918）4月合同銷售金額及面積按年跌逾四成。

中海外（0688）：今年首4個月物業銷售額升71%。

碧桂園（2007）4月合同銷售額升0.2%。

「四叔」李兆基增持陽光房託（0435）

太古地產（1972）：太古廣場首季租金跌11%。

 

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