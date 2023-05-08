恒指今早高開78點或0.4%，報20128點，大市成交金額23億元；國指今早高開13點或0.2%，報6811點。恒生科技指數開市報3908點，升0.34%。金融、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為9.7%，下跌為3.16%，無升跌為87.12%。
匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌34隻升，16隻下跌，26隻無升跌。阿里健康（0241）升3.09%，報5.68元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌0.64%，報6.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，4隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報40.9元，升3.15%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報2.5元，跌3.47%。
恒指上試20天線(20150.61點)。科指續高於10天線(3881.47點)。
綠竹生物（2480）上市，定價32.8元。開市報31.5元，跌3.96%。
金斯瑞（1548）旗下傳奇生物增發籌近億元。開市報21.35元，升0.95%。
中金（3908）主要股東海爾金盈，預告減持2%股份涉資41億人幣。開市報16.8元，升0.12%。
平保（2318）：尊重匯控股東選擇，籲董事會以開放心態聽取意見。開市報60.3元，升0.42%。
匯控（0005）公告小股東議案被否決。匯控杜嘉祺：大部分機構股東和散戶與董事會意見一致。英國直擊｜祈耀年稱匯控購矽銀英國，美國當局最快數周內完成審批。開市報59.1元，升1.11%。
北向互換通15/5啟動，日均淨額200億人幣。上海清算所與港交所（0388）旗下場外結算公司之間淨頭寸對應的風險敞口不超過40億元。開市報320.4元，升0.25%。
阿里健康（0241）發盈喜，料全年扭虧，至少賺4.5億人幣。開市報5.68元，升3.09%。
融創（1918）4月合同銷售金額及面積按年跌逾四成。開市報1.83元，跌1.61%。
中海外（0688）：今年首4個月物業銷售額升71%。開市報20.25元，跌0.25%。
碧桂園（2007）4月合同銷售額升0.2%。開市報2.12元，升0.95%。
「四叔」李兆基增持陽光房託（0435）。無成交，報3.16元。
太古地產（1972）：太古廣場首季租金跌11%。開市報21.05元，升1.2%。
破頂股包括，聯邦制藥（3933）創52周高，見6.57元，開市報6.57元，升1.08%；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。
異動股
上升異動股，包括，國茂控股（8428）開市報0.355元，升14.21%；壽康集團（0575）開市報0.059元，升13.46%；知乎（2390）開市報19.5元，升11.17%；植華集團（1842）開市報0.65元，升10.17%；建德國際控股（0865）開市報0.033元，升10%；中國育兒網絡（1736）開市報0.043元，升7.5%；水發興業能源（0750）開市報0.73元，升7.35%；建溢集團（0638）開市報0.48元，升6.67%；佳兆業健康（0876）開市報0.05元，升6.38%。
下跌異動股，包括，中國黃金國際（2099）開市報41.1元，跌9.87%；浙江滬杭甬（0576）開市報6.5元，跌5.8%；信懇智能（1967）開市報22元，跌4.14%；綠竹生物（2480）開市報31.5元，跌3.96%；長安民生物流（1292）開市報1.91元，跌3.54%；商湯（0020）開市報2.5元，跌3.47%；國農金融投資（8120）開市報0.117元，跌3.31%。
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