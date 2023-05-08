恒指今早高開78點或0.4%，報20128點，大市成交金額23億元；國指今早高開13點或0.2%，報6811點。恒生科技指數開市報3908點，升0.34%。金融、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為9.7%，下跌為3.16%，無升跌為87.12%。