長江和記（0001）公布，旗下在歐洲及港澳的電訊業務所屬之CK Hutchison Group Telecom（下稱CHGT）最新季度數據。該公司今年首季的活躍客戶按年增長2%，達4270萬人；客戶流失率上升0.2個百分點，增至1.3%。季內收益達24億歐元，按年增長1%；毛利達17億歐元，按年增長2%。
CHGT季內的資本開支為4億歐元，按年減少19%；債務淨季則按季增加15%至23億歐元。英國電訊業務受客戶人數增加及多項定價措施帶動，毛利總額按年增長6%，毛利總額百分比為90%，達3.89億鎊。意大利電訊業務的毛利總額按年跌3%，毛利總額百分比為81%。該公司解釋，意大利的業務收益及毛利下跌，乃由於批發收益減少，惟因推行重新定價策略，令客戶服務毛利淨額上升而部分彌補。
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