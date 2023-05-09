她解釋，南豐作坊現時投資範疇介乎主題式投資（Thematic investing）至影響力投資（ impact investing）之間，包括從兩主題出發、要求5至7倍回報，對地球帶來正面影響，相信未來3至5年仍會要求相關初創可帶來回報，而非轉為零回報的影響力投資。

她又稱，一般而言平台的投資項目持有年份約5至7年，最新已有一家初創公司Renewcell在瑞典完成IPO，不過南豐作坊仍繼續持有該投資，暫未有項目完成退出。

Cintia Nunes指出，過去18至24個月整體環境令初創公司估值有所浮動，資金籌集速度亦減慢。以農業食品科技行業為例，一般退出形式為大公司的併購為主，因此公司亦要有相應預算作收購，與大環境情況亦有影響。不過她透露，最近每個月及每周已接到不少查詢，相信行業未來發展仍充滿希望。

南豐作坊將於5月19日至20日舉辦首個開放日，向公眾開放原型製作空間工作坊，體驗縫紉、激光切割、人體掃描儀器等設備。

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