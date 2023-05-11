港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升16日，升37.19點子至4.52952%，是2022年12月21日後最高，當日報4.64827%。對上一次連升16日是2022年12月05日，當日拆息報5.00566%。隔夜HIBOR升36.8點子至4.80607%，是2007年10月17日後收市新高，當日報4.88929點。
港元現報7.8323元貶值6點子，曾貶值最多27點子，報7.8344元，亦曾升值最多62點子，報7.8255元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.8點子至4.80607%；1星期HIBOR升44.07點子至4.55024%；2星期HIBOR升50.87點子至4.51702%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升22.88點子至4.49071%；6個月期HIBOR升14.2點子至4.48869%；12個月期HIBOR跌0.36點子至4.56119%。
美元指數現報101.447貶值0.03點或0.03%。
按T+2顯示的最新(5月9日)美元1個月期LIBOR報5.10571%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3331%，連續6日收窄，利差是2023年3月21日後最窄，當日差距為-1.2812%。
對上一次連續6日收窄，是2023年4月26日，當日利差報-1.7405%。
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