港元現報7.8323元貶值6點子，曾貶值最多27點子，報7.8344元，亦曾升值最多62點子，報7.8255元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.8點子至4.80607%；1星期HIBOR升44.07點子至4.55024%；2星期HIBOR升50.87點子至4.51702%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升22.88點子至4.49071%；6個月期HIBOR升14.2點子至4.48869%；12個月期HIBOR跌0.36點子至4.56119%。

美元指數現報101.447貶值0.03點或0.03%。

按T+2顯示的最新(5月9日)美元1個月期LIBOR報5.10571%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3331%，連續6日收窄，利差是2023年3月21日後最窄，當日差距為-1.2812%。

對上一次連續6日收窄，是2023年4月26日，當日利差報-1.7405%。

其他報道

日經：兩日本壽險公司計劃減持美國國債

美國商會敦促美國限制中國獲取敏感技術

凱盛融英設立委員會應對合規問題

迪士尼：今年將上調無廣告Disney+訂閱費用

瑞信CDS大漲 傳基金買入因認為AT1債券全額減記應是觸發因素

傳歐盟下周批准微軟以690億美元收購動視暴雪

港交所據報準備提議允許在颱風期間正常交易

內地4月CPI、PPI續回落兼遜預期 CPI創逾兩年低 PPI近3年低

內地恢復申請赴港澳簽證「全國通辦」

恒指高開80點 科指升1.5%升穿10天線 理想汽車升11% 普樂師潛水1%

谷歌推大型語言模型PaLM 2 支援逾百種語言

宏利首季多賺7% 息0.365加元

日央行公布4月會議摘要 委員討論收水效果

港股ADR升14點 夜期低水37點 京東中芯等業績 普樂師上市

Panasonic推遲Tesla新電池生產

通脹放緩 債息降 納指創8個月高 道指跌30點

北水增持中行 減持建行