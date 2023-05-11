moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

維權投資者Icahn公司遭政府調查

維權投資者Carl Icahn的投資公司Icahn Enterprises披露，聯邦機構正調查其作為，公司市值一度蒸發23億美元，沽空機構興登堡研究公司(Hindenburg Research)上周稱已在狙擊該公司股票。

申報文件顯示，美國紐約南區檢察官辦公室正在尋求有關Icahn Enterprises LP的公司治理、證券發行、股息和盡職調查等材料。Icahn Enterprises表示，它正配合調查。Icahn Enterprises表示，美國檢察官辦公室尚未對Icahn或其公司提出任何聲索或指控。

Icahn Enterprises稱，「雖然無法做出任何保證，我們仍在評估此事，但我們目前認為，此次調查不會對我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流產生重大影響」。

 

其他報道

1個月HIBOR連升16日 隔夜息升至近16年高 港美息差收窄

日經：兩日本壽險公司計劃減持美國國債

美國商會敦促美國限制中國獲取敏感技術

凱盛融英設立委員會應對合規問題

迪士尼：今年將上調無廣告Disney+訂閱費用

瑞信CDS大漲 傳基金買入因認為AT1債券全額減記應是觸發因素

傳歐盟下周批准微軟以690億美元收購動視暴雪

港交所據報準備提議允許在颱風期間正常交易

內地4月CPI、PPI續回落兼遜預期 CPI創逾兩年低 PPI近3年低

內地恢復申請赴港澳簽證「全國通辦」

恒指高開80點 科指升1.5%升穿10天線 理想汽車升11% 普樂師潛水1%

谷歌推大型語言模型PaLM 2 支援逾百種語言

宏利首季多賺7% 息0.365加元

日央行公布4月會議摘要 委員討論收水效果

港股ADR升14點 夜期低水37點 京東中芯等業績 普樂師上市

Panasonic推遲Tesla新電池生產

通脹放緩 債息降 納指創8個月高 道指跌30點

北水增持中行 減持建行