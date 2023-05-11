維權投資者Carl Icahn的投資公司Icahn Enterprises披露，聯邦機構正調查其作為，公司市值一度蒸發23億美元，沽空機構興登堡研究公司(Hindenburg Research)上周稱已在狙擊該公司股票。
申報文件顯示，美國紐約南區檢察官辦公室正在尋求有關Icahn Enterprises LP的公司治理、證券發行、股息和盡職調查等材料。Icahn Enterprises表示，它正配合調查。Icahn Enterprises表示，美國檢察官辦公室尚未對Icahn或其公司提出任何聲索或指控。
Icahn Enterprises稱，「雖然無法做出任何保證，我們仍在評估此事，但我們目前認為，此次調查不會對我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流產生重大影響」。
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