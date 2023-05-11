內地4月CPI升幅創兩年低點，通脹低迷，此外據報內地要求四大行下調存款利率上限，市場對貨幣政策寬鬆預期升溫，A股向上，但港股半日先升後跌，恒指今早高開80點後，曾升最多92點，其後反覆向下，低位跌55點，半日高低波幅148點。金融、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為20.16%，下跌為28.56%，無升跌為51.27%。