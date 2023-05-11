內地4月CPI升幅創兩年低點，通脹低迷，此外據報內地要求四大行下調存款利率上限，市場對貨幣政策寬鬆預期升溫，A股向上，但港股半日先升後跌，恒指今早高開80點後，曾升最多92點，其後反覆向下，低位跌55點，半日高低波幅148點。金融、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為20.16%，下跌為28.56%，無升跌為51.27%。
恒指半日跌40點或0.2%，報19721點，大市成交金額480億元；國指跌4點或0.07%，報6678點。恒生科技指數收報3845點，升0.89%。
藍籌股成交金額183.55億元，佔大市成交38.23%；科指成份股成交金額97.28億元，佔大市成交20.26%；國指成份股成交金額170.31億元，佔大市成交35.48%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.07%，至82.36億元，佔大市成交17.13%。牛熊證成交金額35.19億元，減少20%；窩輪成交金額47.17億元，減少14.75%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌22隻升，51隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升4.97%，收報47.5元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌3.41%，收報7.37元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報114.8元，升15.96%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報12.38元，跌7.75%。
恒指續低於10天線(19901.45點)，高於250天線(19700.81點)。科指失守10天線(3861.91點)。
北水南下合計淨流出5.13億元，較上日增加118.25%，連續第2日流出，累計流出7.47億元。南水北上合計淨流出7.78億元人民幣，終止連續4日流入
「中特估」個別發展，內銀股，建行（0939）收報5.41元，跌0.73%；工商銀行（1398）收報4.44元，跌0.67%；中國銀行（3988）收報3.28元，升0.31%。內險股中國人壽（2628）收報15.08元，無升跌；中國平安（2318）收報57.95元，升0.43%。中資券商股，中信証券（6030）收報17.1元，升0.47%；華泰證券（6886）收報10.6元，升0.19%；中國銀河（6881）收報4.76元，跌1.24%；光大證券（6178）收報6.04元，升0.17%。
港交所（0388）據報準備提議允許在颱風期間正常交易。收報312.8元，無升跌。
宏利（0945）首季多賺7% 息0.365加元。收報151.5元，跌1.3%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報135元，跌0.44%。汽車之家（2518）收報55.7元，無升跌。華虹半導體（1347）收報28.05元，升0.54%。京東物流（2618）收報12.66元，升0.32%。普拉達（1913）收報55元，跌0.27%。新秀麗（1910）收報23.05元，無升跌。中芯國際（0981）收報20.05元，升1.88%。
普樂師集團（2486）上市，定價10.6元。收報8.01元，跌24.43%。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞首季虧損8130萬美元，按年收窄55%。收報7.96元，跌1.97%。
丘鈦科技（1478）4月手機鏡頭銷售按年減少12%。收報3.62元，升0.28%。
阿里巴巴（9988）據報取消首席技術官一職，六大業務須向愛橙購買服務。收報81.5元，升1.62%。
恒地（0012）6月搞「築動你想像多媒體互動展」，大玩Web 3.0整NFT紀念品。收報27.8元，跌0.54%。
世紀睿科（1450）擬更名為「交個朋友」，英文名改為「Be Friends Holding Limited」。收報2.32元，升8.41%。
潤地（1109）4月總合同銷售金額按年增1.2倍。收報34.15元，跌1.16%。
龍湖（0960）4月總合同銷售金額達164.6億人幣。收報20.1元，跌2.9%。
法拉帝（9638）首季多賺42%，利潤率擴大，訂單按季增15%。收報22.8元，無升跌。
中人壽（2628）首4月原保險保費收入按年增4%。收報15.08元，無升跌。
理想汽車（2015）首季虧轉盈，淨利潤9.34億人幣。收報114.8元，升15.96%。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1064.15元，收報1064元，無升跌；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.36元，收報1.28元，無升跌；聯眾（6899）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升2.56%；迪生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.27元，跌1.84%；白雲山（0874）創52周高，見27元，收報26.3元，跌1.68%；華潤電力（0836）創52周高，見18.76元，收報18.6元，升2.31%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.125元，收報0.125元，升4.17%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.059元，收報0.058元，升7.41%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.46元，收報1.49元，跌1.97%；毅德國際（1396）低見0.6元，收報0.62元，跌10.14%；金奧國際（0009）低見0.016元，收報0.016元，跌5.88%；信能低碳（0145）低見0.047元，收報0.048元，跌2.04%；恒盛地產（0845）低見0.061元，收報0.066元，跌4.35%；環能國際（1102）低見0.056元，收報0.056元，跌8.2%；未來發展控股（1259）低見0.03元，收報0.031元，跌11.43%；粵港灣控股（1396）低見0.6元，收報0.62元，跌10.14%；基石控股（1592）低見0.072元，收報0.074元，跌7.5%；百勤油服（2178）低見0.056元，收報0.062元，跌4.62%。
13隻股份創52周低，其中十隻包括，豐盛控股（0607）低見0.088元，收報0.089元，跌2.2%；亞洲聯網科技（0679）低見0.86元，收報0.86元，跌3.37%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；富匯國際集團控股（1034）低見0.57元，收報0.6元，無升跌；嘉利國際（1050）低見0.85元，收報0.88元，升1.15%；偉業控股（1570）低見3.77元，收報3.77元，無升跌；清科創業（1945）低見1.79元，收報1.79元，無升跌；恩典生命科技（2112）低見0.49元，收報0.495元，跌2.94%；中國新電信（8167）低見0.052元，收報0.057元，升1.79%；金慧科技（8295）低見0.066元，收報0.066元，跌10.81%。
異動股
上升異動股，包括，脈資資源（8186）收報0.365元，升32.73%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.225元，升30.81%；天瑞汽車內飾（6162）創52周高，見0.178元，收報0.165元，升29.92%；神通機器人教育（8206）收報0.045元，升28.57%；秀商時代控股（1849）收報0.35元，升25%；卓悅控股（0653）收報0.125元，升22.55%；新福港（1447）收報0.7元，升20.69%；慕詩國際（0130）收報0.23元，升20.42%；寶勝國際（3813）收報0.84元，升20%。
下跌異動股，包括，中國油氣控股（0702）收報0.123元，跌26.35%；普樂師集團（2486）收報8.01元，跌24.43%；萬星控股（8093）收報0.18元，跌19.64%；中國環保科技（0646）收報0.53元，跌18.46%；邁博藥業（2181）收報0.62元，跌17.33%；西王置業（2088）收報0.063元，跌16%；佳民集團（8519）收報0.046元，跌14.81%；迪諾斯環保（1452）收報0.074元，跌13.95%；國茂控股（8428）收報0.43元，跌13.13%。
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