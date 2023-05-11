moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌40點 科指升0.8% 北水流出倍增 普樂師潛水24%

內地4月CPI升幅創兩年低點，通脹低迷，此外據報內地要求四大行下調存款利率上限，市場對貨幣政策寬鬆預期升溫，A股向上，但港股半日先升後跌，恒指今早高開80點後，曾升最多92點，其後反覆向下，低位跌55點，半日高低波幅148點。金融、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為20.16%，下跌為28.56%，無升跌為51.27%。

恒指半日跌40點或0.2%，報19721點，大市成交金額480億元；國指跌4點或0.07%，報6678點。恒生科技指數收報3845點，升0.89%。

藍籌股成交金額183.55億元，佔大市成交38.23%；科指成份股成交金額97.28億元，佔大市成交20.26%；國指成份股成交金額170.31億元，佔大市成交35.48%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.07%，至82.36億元，佔大市成交17.13%。牛熊證成交金額35.19億元，減少20%；窩輪成交金額47.17億元，減少14.75%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌22隻升，51隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升4.97%，收報47.5元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌3.41%，收報7.37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報114.8元，升15.96%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報12.38元，跌7.75%。

恒指續低於10天線(19901.45點)，高於250天線(19700.81點)。科指失守10天線(3861.91點)。

北水南下合計淨流出5.13億元，較上日增加118.25%，連續第2日流出，累計流出7.47億元。南水北上合計淨流出7.78億元人民幣，終止連續4日流入

「中特估」個別發展，內銀股，建行（0939）收報5.41元，跌0.73%；工商銀行（1398）收報4.44元，跌0.67%；中國銀行（3988）收報3.28元，升0.31%。內險股中國人壽（2628）收報15.08元，無升跌；中國平安（2318）收報57.95元，升0.43%。中資券商股，中信証券（6030）收報17.1元，升0.47%；華泰證券（6886）收報10.6元，升0.19%；中國銀河（6881）收報4.76元，跌1.24%；光大證券（6178）收報6.04元，升0.17%。

港交所（0388）據報準備提議允許在颱風期間正常交易。收報312.8元，無升跌。

宏利（0945）首季多賺7% 息0.365加元。收報151.5元，跌1.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報135元，跌0.44%。汽車之家（2518）收報55.7元，無升跌。華虹半導體（1347）收報28.05元，升0.54%。京東物流（2618）收報12.66元，升0.32%。普拉達（1913）收報55元，跌0.27%。新秀麗（1910）收報23.05元，無升跌。中芯國際（0981）收報20.05元，升1.88%。

普樂師集團（2486）上市，定價10.6元。收報8.01元，跌24.43%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞首季虧損8130萬美元，按年收窄55%。收報7.96元，跌1.97%。

丘鈦科技（1478）4月手機鏡頭銷售按年減少12%。收報3.62元，升0.28%。

阿里巴巴（9988）據報取消首席技術官一職，六大業務須向愛橙購買服務。收報81.5元，升1.62%。

恒地（0012）6月搞「築動你想像多媒體互動展」，大玩Web 3.0整NFT紀念品。收報27.8元，跌0.54%。

世紀睿科（1450）擬更名為「交個朋友」，英文名改為「Be Friends Holding Limited」。收報2.32元，升8.41%。

潤地（1109）4月總合同銷售金額按年增1.2倍。收報34.15元，跌1.16%。

龍湖（0960）4月總合同銷售金額達164.6億人幣。收報20.1元，跌2.9%。

法拉帝（9638）首季多賺42%，利潤率擴大，訂單按季增15%。收報22.8元，無升跌。

中人壽（2628）首4月原保險保費收入按年增4%。收報15.08元，無升跌。

理想汽車（2015）首季虧轉盈，淨利潤9.34億人幣。收報114.8元，升15.96%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1064.15元，收報1064元，無升跌；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.36元，收報1.28元，無升跌；聯眾（6899）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升2.56%；迪生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.27元，跌1.84%；白雲山（0874）創52周高，見27元，收報26.3元，跌1.68%；華潤電力（0836）創52周高，見18.76元，收報18.6元，升2.31%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.125元，收報0.125元，升4.17%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.059元，收報0.058元，升7.41%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.46元，收報1.49元，跌1.97%；毅德國際（1396）低見0.6元，收報0.62元，跌10.14%；金奧國際（0009）低見0.016元，收報0.016元，跌5.88%；信能低碳（0145）低見0.047元，收報0.048元，跌2.04%；恒盛地產（0845）低見0.061元，收報0.066元，跌4.35%；環能國際（1102）低見0.056元，收報0.056元，跌8.2%；未來發展控股（1259）低見0.03元，收報0.031元，跌11.43%；粵港灣控股（1396）低見0.6元，收報0.62元，跌10.14%；基石控股（1592）低見0.072元，收報0.074元，跌7.5%；百勤油服（2178）低見0.056元，收報0.062元，跌4.62%。

13隻股份創52周低，其中十隻包括，豐盛控股（0607）低見0.088元，收報0.089元，跌2.2%；亞洲聯網科技（0679）低見0.86元，收報0.86元，跌3.37%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；富匯國際集團控股（1034）低見0.57元，收報0.6元，無升跌；嘉利國際（1050）低見0.85元，收報0.88元，升1.15%；偉業控股（1570）低見3.77元，收報3.77元，無升跌；清科創業（1945）低見1.79元，收報1.79元，無升跌；恩典生命科技（2112）低見0.49元，收報0.495元，跌2.94%；中國新電信（8167）低見0.052元，收報0.057元，升1.79%；金慧科技（8295）低見0.066元，收報0.066元，跌10.81%。

異動股

上升異動股，包括，脈資資源（8186）收報0.365元，升32.73%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.225元，升30.81%；天瑞汽車內飾（6162）創52周高，見0.178元，收報0.165元，升29.92%；神通機器人教育（8206）收報0.045元，升28.57%；秀商時代控股（1849）收報0.35元，升25%；卓悅控股（0653）收報0.125元，升22.55%；新福港（1447）收報0.7元，升20.69%；慕詩國際（0130）收報0.23元，升20.42%；寶勝國際（3813）收報0.84元，升20%。

下跌異動股，包括，中國油氣控股（0702）收報0.123元，跌26.35%；普樂師集團（2486）收報8.01元，跌24.43%；萬星控股（8093）收報0.18元，跌19.64%；中國環保科技（0646）收報0.53元，跌18.46%；邁博藥業（2181）收報0.62元，跌17.33%；西王置業（2088）收報0.063元，跌16%；佳民集團（8519）收報0.046元，跌14.81%；迪諾斯環保（1452）收報0.074元，跌13.95%；國茂控股（8428）收報0.43元，跌13.13%。

其他報道

迪士尼第二季收入增逾一成 符預期

滬深三大指數半日個別發展 滬指以近半日低位收市

中美國防部長會晤可能性據報很小

維權投資者Icahn公司遭政府調查

1個月HIBOR連升16日 隔夜息升至近16年高 港美息差收窄

日經：兩日本壽險公司計劃減持美國國債

微軟今年不會為全職員工加薪

美國商會敦促美國限制中國獲取敏感技術

凱盛融英設立委員會應對合規問題

迪士尼：今年將上調無廣告Disney+訂閱費用

瑞信CDS大漲 傳基金買入因認為AT1債券全額減記應是觸發因素

傳歐盟下周批准微軟以690億美元收購動視暴雪

港交所據報準備提議允許在颱風期間正常交易

內地4月CPI、PPI續回落兼遜預期 CPI創逾兩年低 PPI近3年低

內地恢復申請赴港澳簽證「全國通辦」

恒指高開80點 科指升1.5%升穿10天線 理想汽車升11% 普樂師潛水1%