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香港科技探索旗下「HKTVLive直播購物台」啟播 將擴展至100條頻道

香港科技探索（1137）旗下的24小時網上購物商場HKTVmall宣布，全新的「HKTVLive直播購物台」正式啟播，以嶄新的直播系統功能，首階段支援70條頻道同時於HKTVmall應用程式進行直播節目，並逐步擴展至100條頻道。

集團指，現時已有超過150個商戶及品牌登記參加，涵蓋多個產品類別，包括保健產品、個人護理、護膚化妝、家居電器、母嬰產品、時尚服飾、珠寶首飾、超級市場產品等。

另外，集團旗下的 Offbeat Technology Hong Kong Limited 推出的跨地域代購平台Everuts，亦會透過HKTVLive直播購物台連接身處世界各地的海外代購專員 Exploruts，並於8個不同國家的熱門購物勝地進行直播，向客戶推薦當地的特色產品。

為慶祝 HKTVLive 直播購物台隆重啟播，集團於 5 月 11 日為客戶預備豐富直播節目及優惠。多個知名品牌及商戶於其直播時段，提供多元化的驚喜優惠，優惠低至 2 折；客戶於 5 月 11 日 HKTVLive 直播購物台的指定商戶直播節目中購物，可享額外 10%Mall Dollar 回贈，回贈上限為每件產品200元。

 

 

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