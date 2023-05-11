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內地4月人民幣貸款僅增7188億人幣 約為市場預期一半 M2增12.4%

人行公布4月份金融數據，期內人民幣貸款增加7188億元人民幣（下同），按年多649億元，為《彭博社》經濟師預測區間內的低位，約為中值一半。

分部門看，住戶貸款減少2411億元，其中短期貸款減少1255億元，中長期貸款減少1156億元；企業單位貸款增加6839億元，其中短期貸款減少1099億元，中長期貸款增加6669億元，票據融資增加1280億元；非銀行業金融機構貸款增加2134億元。

截至4月底，本外幣貸款餘額231.27萬億元，按年增長10.9%；人民幣貸款餘額226.16萬億元，按年增長11.8%，增速按月持平，按年高0.8個百分點。4月末，外幣貸款餘額7375億美元，按年下降20%。4月份外幣貸款減少213億美元，按年少4億美元。

截至4月底，本外幣存款餘額279.55萬億元，按年增長11.9%，人民幣存款餘額273.45萬億元，增長12.4%。

4月份人民幣存款減少4609億元，其中住戶存款減少1.2萬億元，非金融企業存款減少1408億元，財政性存款增加5028億元，非銀行業金融機構存款增加2912億元。

截至4月底，廣義貨幣（M2）餘額280.85萬億元，按年增長12.4%，增速比上月底低0.3個百分點，按年高1.9個百分點，與市場預期相若。狹義貨幣（M1）餘額66.98萬億元，增長5.3%，增速比上月底和去年同期均高0.2個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.59萬億元，增長10.7%。當月淨投放現金313億元。

4月份社會融資規模增量為1.22萬億元，按年多2729億元，遠低於《彭博社》預測中值的2萬億元；4月底社會融資規模存量為359.95萬億元，按年增長10%。

 

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