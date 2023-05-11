嶄新的「e匯豐」收款方案建基於匯豐龐大的支付網絡和完善的交易銀行基建，透過直接與電商平台連接，運用電子交易數據，以合規及流暢無縫的模式，讓內地商戶利用現有銀行賬戶作跨境收款，無需手續費。

匯豐於今年二月推出「匯豐電商易」，客戶可於商務網上理財使用服務，以一站式處理多個地區或國際電商平台的收付款，簡便程度仿如在當地收款。服務開始時僅限於指定客戶登記使用，現時已全面開放予所有商業客戶。

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