香港經濟開始復常，大新銀行（2356）總經理兼零售銀行處副主管鄧子健表示，市場期望經濟好轉，對商業貸款和個人消費的需求均有增加。去年年中受疫情影響拖累貸款表現，他指該行去年個貸略較市場低單位數為佳，展望今年他指個人已是較成熟的市場，不會出現爆炸式復蘇，預期該行今年貸款額會溫和地有單位數增長。
大新推出今期分期貸款推廣，借取199萬元，還款期12個月的特選客戶，實際年利率最低為1.38厘。近日港元拆息由3厘升至4厘水平，鄧子健表示與1至3月的上一期推廣期比較，是次整體個人貸款組合利率平均上升1厘，以反映融資成本增加，不過相對定存利率升幅已不算多，希望吸引優質客戶，他們也會按個別客戶財務風險決定利率。
鄧子健認為，近期港元拆息上升與銀行體系總結餘下跌，6月半年結臨近有關，以及一手樓宇銷售暢旺和融資需要增加帶動，認為拆息和個人貸息仍有上升空間，長遠走勢要再觀察。
大新是次在個貸增加WhatsApp預約申請，他指，已累積不少貸款數據，通過了解客戶行業、工作年資，可計算所能貸款的金額，加上員工經Whatsapp溝通，可在網上完成貸款。該行早前也在卡數個貸，推出最快 24 小時放款服務。
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