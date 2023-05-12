美國PPI和失業金申領數據顯示經濟降溫跡象，但市場重燃對地區性銀行健康狀況的擔憂，引發避險需求。另外，美國總統拜登與國會領導人原定周五進行的債務上限會談被推遲至下周，據悉助手級談判似取得進展。美債息下降，債息倒掛、美股三大指數個別發展，道指連跌4日續創一周低，納指創9個月高。
道瓊斯工業平均指數收跌221點，跌幅0.67%，報33309點。標普500指數收跌7點，跌幅0.17%，報4130點。納斯達克綜合指數收漲22點，或0.18%，報12328點。
迪士尼跌8.73%，報92.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累58點，而波音升0.5%，報201.84元，貢獻道指6點。
科技股方面，蘋果收市報173.75元，升0.11%，谷歌母公司Alphabet收市報116.57元，升4.31%，亞馬遜收市報112.18元，升1.8%，Facebook收市報235.79元，升1.16%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報463點。德國DAX指數收跌0.39%，報15834點；法國CAC 40指數漲0.28%，報7381點；英國富時100指數收跌0.14%，報7730點。
納斯達克中國金龍指數收漲3.83%，報6587點。
美國2年期債息曾跌最多2.61%，是5月10日後最大跌幅。昨低見3.8079厘，是5月5日3.7836厘後最低。收市報3.8994厘，是5月4日後收市新低，當日報3.7903厘。連跌2日，累計跌0.1227厘，對上一次連跌2日是5月3日。
美國10年期債息曾跌最多2.93%，是5月2日後最大跌幅。昨低見3.3417厘，是5月4日3.2926厘後最低。收市報3.3843厘，是5月4日後收市新低。連跌2日，累計跌0.1343厘，對上一次連跌2日是5月3日。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至52.321基點，是5月10日後最闊。收市報51.719-58.897基點，是5月2日後收市最闊。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至176.902基點，是5月10日後最窄。收市報178.833基點，是5月9日後收市最窄。
道指曾跌最多1.2%，是5月4日後最大跌幅。低見33127.7點，是5月4日32937.5點後最低。收市報33309.51點，是5月4日後收市新低，當日報33127.74點。連跌4日，累計跌364.87點，對上一次連跌4日是5月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月4日。
標指曾跌最多0.69%，是5月4日後最大跌幅。曾低見4109.29點，是5月10日4098.92點後最低。收市報4130.62點，是5月9日後收市新低，當日報4119.17點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月4日。
納指曾升最多0.33%，是5月10日後最大升幅。曾高見12347.38點，是2022年8月26日12655.84點後最高。收市報12328.51點，是2022年8月25日後收市新高，當日報12639.27點。連升2日，累計升148.96點，對上一次連升2日是5月8日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月8日。
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