道瓊斯工業平均指數收跌221點，跌幅0.67%，報33309點。標普500指數收跌7點，跌幅0.17%，報4130點。納斯達克綜合指數收漲22點，或0.18%，報12328點。

迪士尼跌8.73%，報92.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累58點，而波音升0.5%，報201.84元，貢獻道指6點。

科技股方面，蘋果收市報173.75元，升0.11%，谷歌母公司Alphabet收市報116.57元，升4.31%，亞馬遜收市報112.18元，升1.8%，Facebook收市報235.79元，升1.16%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報463點。德國DAX指數收跌0.39%，報15834點；法國CAC 40指數漲0.28%，報7381點；英國富時100指數收跌0.14%，報7730點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.83%，報6587點。

美國2年期債息曾跌最多2.61%，是5月10日後最大跌幅。昨低見3.8079厘，是5月5日3.7836厘後最低。收市報3.8994厘，是5月4日後收市新低，當日報3.7903厘。連跌2日，累計跌0.1227厘，對上一次連跌2日是5月3日。

美國10年期債息曾跌最多2.93%，是5月2日後最大跌幅。昨低見3.3417厘，是5月4日3.2926厘後最低。收市報3.3843厘，是5月4日後收市新低。連跌2日，累計跌0.1343厘，對上一次連跌2日是5月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至52.321基點，是5月10日後最闊。收市報51.719-58.897基點，是5月2日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至176.902基點，是5月10日後最窄。收市報178.833基點，是5月9日後收市最窄。

道指曾跌最多1.2%，是5月4日後最大跌幅。低見33127.7點，是5月4日32937.5點後最低。收市報33309.51點，是5月4日後收市新低，當日報33127.74點。連跌4日，累計跌364.87點，對上一次連跌4日是5月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月4日。

標指曾跌最多0.69%，是5月4日後最大跌幅。曾低見4109.29點，是5月10日4098.92點後最低。收市報4130.62點，是5月9日後收市新低，當日報4119.17點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月4日。

納指曾升最多0.33%，是5月10日後最大升幅。曾高見12347.38點，是2022年8月26日12655.84點後最高。收市報12328.51點，是2022年8月25日後收市新高，當日報12639.27點。連升2日，累計升148.96點，對上一次連升2日是5月8日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月8日。

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