個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.18%，折合報333.5元；阿里巴巴（9988）升4.19%，折合報86.11元；美團（3690）升2.17%，折合報131.29元；匯控（0005）跌0.41%，折合報58.71元；建行（0939）跌0.66%，折合報5.4元。

道期現升0.068%；標期現升0.12%；納期現升0.15%。日股現升0.35%，韓股現跌0.41%，澳股現跌0.1%。

VIX指數隔晚跌0.05%或0.01點，報16.93點。

紐油現升0.7%或0.5美元，報71.37美元；布油現升0.6%或0.45美元，報75.43美元；金價現升0.1%或2.06美元，報2017.11美元；LME 銅期貨隔晚跌3.67%或311.5美元，報8163.5美元。美國10年期債息現跌0.27%或0.0093厘，報3.375厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，其中包括譚仔國際 （2217）、吉星新能源（3395）、LHN（1730）、陽光油砂（2012）等。

微盟（2013）首季廣告毛收入升近六成，經營虧損大幅收窄。

新秀麗（1910）首季多賺3.8倍，明年擬恢復派息。

Prada（1913）首季收入年增22%，日本銷售激增五成半。

京東（9618）首季虧轉盈，賺62.6億人幣，勝預期，經調整純利增88%。

京東物流（2618）首季虧損收窄，收入升34%，毛利率降至4.5%。

大新（2356）料今年個貸溫和增長，貸息平均較年初提升。

李嘉誠減持郵儲行（1658）至9.9%。

易鑫（2858）首季汽車融資交易達15.5萬筆，按年相若。

京東健康（6618）首季Non-IFRS經營盈利增逾1倍，曹冬辭任首席財務官。

內地4月人民幣貸款僅增7188億人幣，約為市場預期一半，M2增12.4%。

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