恒指今早高開107點或0.55%，報19850點，大市成交金額22億元；國指今早高開53點或0.8%，報6748點。恒生科技指數開市報3928點，升1.71%。非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為7.23%，下跌為4.1%，無升跌為88.65%。京東（9618）開市報146元，升8.15%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、平保（2318）拖累大市。
藍籌24隻升，23隻下跌，29隻無升跌。京東（9618）升8.15%，報146元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.83%，報67.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，5隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報146元，升8.15%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.3元，跌8.28%。
恒指續低於10天線(19904.7點)及高於250天線(19700.3點)。科指高於10天線(3870.32點)，上試20天線(3950.67點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，譚仔國際（2217）無成交，報2.04元。吉星新能源（3395）無成交，報0.305元。LHN（1730）無成交，報1.59元。陽光油砂（2012）無成交，報0.76元。
微盟（2013）首季廣告毛收入升近六成，經營虧損大幅收窄。開市報3.91元，升5.11%。
新秀麗（1910）首季多賺3.8倍，明年擬恢復派息。開市報24元，升3.67%。
Prada（1913）首季收入年增22%，日本銷售激增五成半。開市報56.9元，升3.36%。
京東（9618）首季虧轉盈，賺62.6億人幣，勝預期，經調整純利增88%。開市報146元，升8.15%。
京東物流（2618）首季虧損收窄，收入升34%，毛利率降至4.5%。開市報13.2元，升5.77%。
大新（2356）料今年個貸溫和增長，貸息平均較年初提升。無成交，報6.4元。
李嘉誠減持郵儲行（1658）至9.9%。開市報5.13元，跌0.58%。
易鑫（2858）首季汽車融資交易達15.5萬筆，按年相若。開市報0.91元，無升跌。
京東健康（6618）首季Non-IFRS經營盈利增逾1倍，曹冬辭任首席財務官。開市報54.55元，升5.82%。
內地4月人民幣貸款僅增7188億人幣，約為市場預期一半，M2增12.4%。建行（0939）開市報5.41元，跌0.55%；工商銀行（1398）開市報4.4元，跌0.45%；中國銀行（3988）開市報3.27元，無升跌。
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見4.65元，開市報4.65元，無升跌；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。
1隻股份創上市新低，包括亨泰（0197）低見0.04元，開市報0.04元，跌2.44%。
異動股
上升異動股，包括，世紀集團國際（2113）開市報0.103元，升13.19%；銀建國際（0171）開市報0.35元，升9.38%；英皇證券（0717）開市報0.052元，升8.33%；京東（9618）開市報146元，升8.15%；中國秦發（0866）開市報0.222元，升6.22%；騰訊音樂（1698）開市報28.8元，升6.08%。
下跌異動股，包括，辰興發展（2286）開市報0.95元，跌14.41%；萬國數據（9698）開市報11.3元，跌8.28%；普樂師集團（2486）開市報7.43元，跌7.01%；國農金融投資（8120）開市報0.128元，跌6.57%；彩客新能源（1986）開市報1.37元，跌5.52%；五礦資源（1208）開市報2.65元，跌3.64%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報6.95元，跌3.34%；權威金融（0397）開市報0.159元，跌2.45%；亨泰（0197）創上市新低，見0.04元，開市報0.04元，跌2.44%；諾誠健華（9969）開市報9.27元，跌2.22%。
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