IMF發言人Julie Kozack表示，美債違約的潛在後果包括利率攀升和更大範圍的不穩定性。這將令過去幾年的衝擊，包括新冠疫情和烏克蘭戰爭進一步加劇。

Kozack表示，「美國國內的討論是在全球經濟相當艱難的背景下進行的」，「我們的評估是，如果美國發生債務違約，不僅對美國，對全球經濟都會產生非常嚴重的影響。我們強烈鼓勵美國各方齊心協力，達成共識，緊迫地解決這一問題」。

Kozack表示，利率上升迄今為止已經損害了一些國家，特別是那些處於債務困境並面臨脆弱性的國家。IMF估計，15%的低收入國家身處債務困境，45%面臨相關風險，並已預計未來五年全球經濟增幅將創三十餘年以來的最弱。

美國政府在1月達到了法定的借款上限，財政部自那以來一直在使用特殊的會計措施。財長耶倫已經告訴國會，這些措施最早可能在6月1日用儘。

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