1-4月社會消費品零售總額按年增長8.5%，好過預期的8.2%。

1-4月份工業增加值按年增長3.6%，差過預期的4.9%。

1-4月不含農戶固定資產投資按年增長4.7%，低過預期的增長5.7%。首3月為增長5.1%。

1-4月房地產投資按年下降6.2%，首3月按年下降5.8%。

1-4月住宅銷售額按年升11.8%，首3月上升7.1%

國統局指，4月經濟社會全面恢復常態化運行，多數生產需求指標同比增速提升，服務業和消費恢復較快，就業物價總體穩定，經濟運行延續恢復向好態勢。總的來看，國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多。但也要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。

工業生產總體穩定，裝備製造業增長較快。全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，比上月加快1.7個百分點；按月下降0.47%。分三大門類看，採礦業增加值按年持平，製造業增長6.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。裝備製造業增加值按年增長13.2%，比上月加快5.3個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長6.6%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長11.8%；私營企業增長1.6%。分產品看，新能源汽車、太陽能電池產品產量按年分別增長85.4%、69.1%。 1-4月份，全國規模以上工業增加值按年增長3.6%，比1-3月份加快0.6個百分點。 4月份，製造業採購經理指數為49.2%，企業生產經營活動預期指數為54.7%。

市場銷售較快增長，網上零售增長加快。4月份，社會消費品零售總額34910億元，按年增長18.4%，比上月加快7.8個百分點；按月增長0.49%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額30398億元，按年增長18.6%；鄉村消費品零售額4513億元，增長17.3%。按消費類型分，商品零售31159億元，增長15.9%；餐飲收入3751億元，增長43.8%。升級類商品銷售增長較快，限額以上金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長44.7%、25.7%、24.3%。 1-4月份，社會消費品零售總額149833億元，按年增長8.5%，比1-3月份加快2.7個百分點。全國網上零售額44108億元，按年增長12.3%，比1-3月份加快3.7個百分點。其中，實物商品網上零售額37164億元，增長10.4%，佔社會消費品零售總額的比重為24.8%。

固定資產投資規模擴大，高技術產業投資增長較快。1-4月份，全國固定資產投資（不含農戶）147482億元，按年增長4.7%，比1-3月份回落0.4個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長8.5%，製造業投資增長6.4%，房地產開發投資下降6.2%。全國商品房銷售面積37636萬平方米，按年下降0.4%；商品房銷售額39750億元，增長8.8%。分產業看，第一產業投資按年增長0.3%，第二產業投資增長8.4%，第三產業投資增長3.1%。民間投資增長0.4%。高技術產業投資按年增長14.7%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長15.3%、13.4%。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長19.9%、19.4%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、專業技術服務業投資分別增長42.1%、33.9%。社會領域投資增長5.6%，其中衛生、教育投資分別增長13.8%、5.0%。 4月份，固定資產投資（不含農戶）按月下降0.64%。

六、就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。4月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.4%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.1%。 16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為20.4%、4.2%。 25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.5%、4.6%、4.0%、3.1%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。

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