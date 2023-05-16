拜登宣布周二將與國會領導人再次討論債務問題，但無論是麥卡錫還是白宮都沒有透露會議的具體時間。

白宮與共和黨發出的信號似乎矛盾。拜登上周日表示他對達成協議感到樂觀，但麥卡錫周一淡化了這種可能性。彭博社引述消息指，白宮希望在討論中剔除掉眾議院共和黨上個月通過的草案中部分措施，例如取消總統對部分學生貸款的豁免。

麥卡錫稱，「反正我沒有看到進展」，「他們似乎只是為開會而開會，不是要真正找到解決方案」。

拜登定於周三出發前往日本，巴布亞新幾內亞和澳洲。白宮官員周一表示，儘管正在進行債務談判，但這些外訪計劃沒有改變。

其他報道

內地4月零售、工業生產、固投均遜預期 失業率降0.1%

幣安創始人趙長鵬Twitter取消關注馬斯克 引發幣圈人士揣測

前矽谷銀行CEO：加息兼謠言致該行倒閉

聯儲局官員意見分歧 但減息並非考慮選項

美屬維爾京群島向馬斯克發出傳票

滬深三大指數開市個別走 人行零投放零回籠

恒指高開212點 升穿20天、50天線 科指升1.6% 京東、嗶哩嗶哩升4%

巴郡沽清台積電

港股ADR升218點 夜期高水214點 百度、名創優品等業績

Michael Burry增持阿里 京東

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過

美債上限談判未見進展 美債息升 美股向上 納指創9個月高 金龍指數升4%

北水增持鼎豐 減持工行