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麥卡錫：美債上限磋商「根本無成效」「為開會而開會」

雖然美國總統拜登樂觀預期將就債務問題達成協議，不過，眾議院議長麥卡錫表示，迄今進行的磋商並無多大進展。「我們距離達成結論還早得很」，他認為助理們正在進行的磋商「根本沒有成效」，到目前為止，磋商「未就任何事情達成一致」。

拜登宣布周二將與國會領導人再次討論債務問題，但無論是麥卡錫還是白宮都沒有透露會議的具體時間。

白宮與共和黨發出的信號似乎矛盾。拜登上周日表示他對達成協議感到樂觀，但麥卡錫周一淡化了這種可能性。彭博社引述消息指，白宮希望在討論中剔除掉眾議院共和黨上個月通過的草案中部分措施，例如取消總統對部分學生貸款的豁免。

麥卡錫稱，「反正我沒有看到進展」，「他們似乎只是為開會而開會，不是要真正找到解決方案」。

拜登定於周三出發前往日本，巴布亞新幾內亞和澳洲。白宮官員周一表示，儘管正在進行債務談判，但這些外訪計劃沒有改變。

 

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