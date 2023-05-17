個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.25%，折合報343.93元；阿里巴巴（9988）升1.41%，折合報86.96元；美團（3690）升0.43%，折合報137.99元；匯控（0005）跌0.64%，折合報59.32元；建行（0939）跌0.93%，折合報5.31元。

道期現升0.099%；標期現升0.12%；納期現升0.12%。日股現升0.4%，韓股現跌0.01%，澳股現跌0.69%。

VIX指數隔晚升5.08%或0.87點，報17.99點。

紐油現跌0.39%或0.28美元，報70.58美元；布油現跌0.36%或0.26美元，報74.64美元；金價現升0.18%或3.73美元，報1992.9美元；LME 銅期貨隔晚跌1.82%或151美元，報8121.5美元。美國10年期債息現跌0.31%或0.0113厘，報3.5226厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，騰訊（0700）、奧園健康（3662）、VTECH HOLDINGS（0303）、中通快遞（2057）。

金泰豐（9689）轉主板上市。

高鑫零售（6808）削開支扭虧，全年轉賺1億人幣。

華南城（1668）委任李愛花為非執董。

安全倉（0237）發盈警，預告全年稅前虧損1.76億。

騰訊音樂（1698）首季經調整淨利潤按年增長57%。

百度（9888）首季轉賺，收入、調整後EBITDA、核心經營利潤，均好過預期。

中石化（0386）副總裁辭任。

創科（0669）在美ADR由PINK市場轉板至OTC買賣。

其他報道

拜登、麥卡錫：有望在周末前達成債務協議 拜登縮短亞洲之行

美數據顯示經濟韌性 債務上限協議有望達成 美股向下 美債息上升

北水增持鼎豐 減持農行