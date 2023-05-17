恒指今早低開22點或0.12%，報19956點，大市成交金額16億元；國指今早低開1點或0.03%，報6787點。恒生科技指數開市報3975點，升0.43%。金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為4.91%，下跌為5.07%，無升跌為90%。

建行（0939）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。京東（9618）、招商銀行（3968）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，54隻下跌，14隻無升跌。百度 （9888）升3.78%，報129元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.4%，報13.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，6隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報129元，升3.78%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.24元，跌6.91%。

恒指低於50天線(19980.99點)。科指續高於20天線(3909.84點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）開市報346元，升0.35%。VTECH HOLDINGS（0303）無成交，報45.85元。中通快遞（2057）無成交，報225.2元。

金泰豐（9689）轉主板上市。無成交，報0.75元。

高鑫零售（6808）削開支扭虧，全年轉賺1億人幣。開市報3.41元，升1.79%。

華南城（1668）委任李愛花為非執董。無成交，報0.52元。

安全倉（0237）發盈警，預告全年稅前虧損1.76億。開市報1.99元，跌0.5%。

騰訊音樂（1698）首季經調整淨利潤按年增長57%。開市報30.85元，無升跌。

百度（9888）首季轉賺，收入、調整後EBITDA、核心經營利潤，均好過預期。開市報129元，升3.78%。

中石化（0386）副總裁辭任。開市報7.35元，跌0.81%。

創科（0669）在美ADR由PINK市場轉板至OTC買賣。開市報7.35元，跌0.81%。

破頂股表現

破頂股包括，上海實業環境（0807）創52周高，見1.29元，開市報1.29元，無升跌。

破底股方面

創52周低，其中包括，ＦＩ二南方納指（7568）低見12元，開市報12元，跌0.33%。

異動股

上升異動股，包括，宋都服務（9608）開市報0.078元，升14.71%；宏光半導體（6908）開市報1.3元，升8.33%；中國環保能源（0986）開市報0.046元，升6.98%；金泰能源控股（2728）開市報0.024元，升4.35%；新娛科控股（6933）開市報0.365元，升4.29%；惠生工程（2236）開市報0.37元，升4.23%；天虹國際集團（2678）開市報5.91元，升4.05%；百度（9888）開市報129元，升3.78%。

下跌異動股，包括，辰興發展（2286）開市報0.87元，跌14.71%；浙商銀行（2016）開市報2.73元，跌7.77%；貿易通（0536）開市報0.92元，跌7.07%；萬國數據（9698）開市報10.24元，跌6.91%；太平洋網絡（0543）開市報0.77元，跌6.1%；九興控股（1836）開市報7.72元，跌5.74%；信利國際（0732）見52周低0.88元，開市報0.88元，跌4.35%；金山雲（3896）開市報2.61元，跌4.04%。

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