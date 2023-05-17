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李澤鉅：長建處於有利位置物色收購 剛開展碳捕捉項目

長江基建（1038）主席李澤鉅今早出席股東周年大會，他回應股東提問時表示，雖然去年度集團盈利只有單位數增長，但是受到利率及匯率影響。同時他強調，現時是有利位置去執行投資策略及收購，但不會志在必得。可持續發展及基建往往帶來生意機會，當中他們亦開展物料再循環，及剛開展碳捕捉項目，但只是剛開始。

他在會上指，由於利率上升，致財務成本增加，當中涉及與收購時相關的通脹掛鉤債券，及外幣波動帶來的影響。營運業務本身期內貢獻按年增長7％，撇開前述因素，實際上按年增長16％。他形容，在困難環境下有雙位數增長已算「OK」。

至於有股東關心股價表現反覆，近期始見反彈方面，他回應說，由年初至本周一，長建連派息及股價升幅合計總回報有逾14％，與同期盈富基金（2800）回報只有1.5％。如以2020年底至今年計，長建的回報率有9.5％，盈富基金的回報率下跌9.5％。有股東問他，公司董事會會否每年增派息，他稱：「不能做預測，但對長建樂觀，期望為股東增值」。

他又說，基建及可持續發展項目向來是集團的生意，如旗下配電網支持當地政府的淨零碳目標。同時他們亦發展智能電網、太陽能輸入電網；旗下EDL公司使用風能、太陽能、堆填區生產能源；港燈（2638）亦推動液化天然氣椄收站及智能電錶；在英國發展氫能；甚至經營商用物料再循環，及剛開展碳捕捉生意。

對於股東提問集團有何新生意，他謂集團坐擁180億元現金、負債淨額對股本比率只有7％等因素，支持他們處於有利位置進行投資策略及收購，並可聯同長實（1113）及電能（0006），有雄厚財務實力，在環球尋找機會，現時時機亦好。但是他們會在穩健增長時尋求平衡，會做風險評估，在定價過程中不會志在必得。在通脹環境下，他强調，無疑會對利息開支及營運開支帶來短期影響，但是因為所持資產為規管業務，並可上調收费，因此可以收回通脹成本，只是有時間差。

在主持股東會期間，李澤鉅不時咳嗽，並曾說：「咳兩聲」，據大會主持說主席剛中招康復，在場有小股東表示關心，他說：「已康復咗！」。

 

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