美債務談判有望達成，恒指表現反覆，今早低開22點，高位升9點，低位跌163點，高低波幅173點。金融股推低大市。全市上升股份比例為15.95%，下跌為32.22%，無升跌為51.82%。
恒指半日跌110點或0.55%，報19867點，大市成交金額424億元；國指跌25點或0.38%，報6763點。恒生科技指數收報3954點，跌0.11%。
藍籌股成交金額174.21億元，佔大市成交41.08%；科指成份股成交金額97.26億元，佔大市成交22.93%；國指成份股成交金額155.16億元，佔大市成交36.59%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.16%，至84.95億元，佔大市成交20.01%。牛熊證成交金額42.3億元，增加7.55%；窩輪成交金額42.65億元，減少18.26%。
匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、中芯（0981）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，62隻下跌，2隻無升跌。恒安（1044）升3.69%，收報36.5元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌4.35%，收報12.76元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報20.95元，升2.7%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10.12元，跌8%。
恒指跌穿10天線(19911.31點)、20天線(19932.83點)，續低於50天線(19979.23點)
科指續高於20天線(3908.79點)，受制於50天線(4020.74點)。
北水南下合計淨流入13.14億元，較上日減少6.73%，連續第3日流入，累計流入43.76億元，對上一次連續3日淨流入是4月25日。南水北上合計淨流入34.87億元人民幣，終止單日流出。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報347.4元，升0.75%。奧園健康（3662）停牌。VTECH HOLDINGS（0303）收報45.2元，跌1.42%。中通快遞（2057）收報222.8元，跌1.07%。
金泰豐（9689）轉主板上市。收報0.7元，跌6.67%。
高鑫零售（6808）削開支扭虧，全年轉賺1億人幣。收報2.82元，跌15.82%。
華南城（1668）委任李愛花為非執董。收報0.52元，無升跌。
安全倉（0237）發盈警，預告全年稅前虧損1.76億。收報2元，無升跌。
騰訊音樂（1698）首季經調整淨利潤按年增長57%。收報30.2元，跌2.11%。
百度（9888）首季轉賺，收入、調整後EBITDA、核心經營利潤，均好過預期。收報126.2元，升1.53%。
中石化（0386）副總裁辭任。收報5.18元，升0.39%。
創科（0669）在美ADR由PINK市場轉板至OTC買賣。收報80.4元，跌4.06%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.97元，收報2.94元，升7.69%；三一國際（0631）創上市新高，見11.4元，收報11.32元，升2.54%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.72元，收報5.52元，升0.18%；昇能集團（2459）創上市新高，見2.71元，收報2.69元，升7.6%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.19元，收報15.18元，升0.73%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中船防務（0317）創52周高，見12.44元，收報12.28元，升7.72%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升6.25%；首程控股（0697）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升2.28%；中泛控股（0715）創52周高，見0.075元，收報0.021元，升40%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.29元，收報1.28元，跌0.78%；常茂生物（0954）創52周高，見1.14元，收報1.1元，升1.85%；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌；力鴻檢驗（1586）創52周高，見2.1元，收報1.87元，升4.47%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.41元，收報1.42元，跌2.07%；佳兆業（1638）低見0.26元，收報0.265元，跌5.36%；雅居樂（3383）低見1.39元，收報1.4元，跌2.1%；雄岸科技（1647）低見0.048元，收報0.05元，跌3.85%；中原建業（9982）低見0.43元，收報0.445元，升1.14%；聯易融（9959）低見2.5元，收報2.5元，跌1.57%；中國智能健康（0348）低見0.101元，收報0.101元，跌8.18%；中國高精密（0591）低見0.201元，收報0.206元，跌3.74%；前海健康（0911）低見0.056元，收報0.058元，跌3.33%；佳兆業集團（1638）低見0.26元，收報0.265元，跌5.36%。
28隻股份創52周低，其中十隻包括，勝獅貨櫃（0716）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；國浩集團（0053）低見61元，收報62元，無升跌；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.69元，收報3.69元，跌1.6%；力寶華潤（0156）低見0.09元，收報0.092元，無升跌；正商實業（0185）低見0.66元，收報0.68元，跌5.56%；博富臨置業（0225）低見8.12元，收報8.12元，跌0.85%；龍記集團（0255）低見2.08元，收報2.09元，跌3.69%；莊士機構國際（0367）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.7元，升1.45%；海螺創業（0586）低見11.32元，收報11.34元，跌1.56%。
異動股
上升異動股，包括，宋都服務（9608）收報0.105元，升54.41%；中木國際（1822）創52周高，見0.102元，見52周低0.063元，收報0.094元，升44.62%；中泛控股（0715）創52周高，見0.075元，收報0.021元，升40%；怡園酒業（8146）創52周高，見0.221元，收報0.221元，升38.13%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.08元，升33.33%；新焦點（0360）收報0.07元，升20.69%；中國金融發展（3623）收報0.85元，升19.72%；承輝國際（1094）收報0.9元，升18.42%；中國紅包（8316）收報0.72元，升18.03%；瑞風新能源（0527）收報0.057元，升16.33%；普天通信（1720）收報0.06元，升15.38%。
下跌異動股，包括，十方控股（1831）收報0.285元，跌19.72%；雙運控股（1706）收報0.105元，跌19.23%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.55元，跌16.67%；維港育馬（8377）見52周低0.25元，收報0.26元，跌16.13%；高鑫零售（6808）收報2.82元，跌15.82%；光榮控股（9998）收報0.151元，跌14.69%；太平洋網絡（0543）收報0.7元，跌14.63%；威訊控股（1087）收報0.445元，跌14.42%；世紀金花（0162）收報0.095元，跌13.64%；仁恒實業控股（3628）收報0.103元，跌13.45%；綠領控股（0061）收報0.106元，跌11.67%。
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