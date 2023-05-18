個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.98%，折合報349.58元；阿里巴巴（9988）升3.86%，折合報88.75元；美團（3690）升1.55%，折合報135.06元；匯控（0005）升1.37%，折合報59.46元；建行（0939）跌0.1%，折合報5.28元。

道期現跌0.035%；標期現跌0.02%；納期現跌0.01%。日股現升1.72%，韓股現升0.62%，澳股現升0.8%。

VIX指數隔晚跌6.22%或1.12點，報16.87點。

紐油現跌0.23%或0.17美元，報72.66美元；布油現跌0.24%或0.18美元，報76.77美元；金價現升0.03%或0.71美元，報1982.55美元；LME 銅期貨隔晚升2.22%或180.5美元，報8302美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.5641厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、貝殼（2423）、德昌電機控股（0179）、百盛集團（3368）、奇富科技（3660）。

敏華（1999）回購500萬股。

大唐新能源（1798）4月發電量增21%。

國泰（0293）：4月載客量按年飈近33倍，4月9日單日載客量達5.3萬，創疫情新高。

港交所（0388）電子IPO平台FINI延長外部測試，原定6月底推出時間延順。許正宇：已要求港交所檢討創業板上市制度，研擴成交量。

郭英成斥172萬增持佳兆業（1638），復牌後股價累瀉69%。

威華達（0622）終止向羅琪茵收購華匯中心27樓物業。

華虹半導體（1347）內地科創板上市申請獲通過。

偉易達（0303）全年少賺13.6%， 末期息削17.6%至0.42美元 。

騰訊（0700）首季多賺10%遜預期，經調整盈利升27%。

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