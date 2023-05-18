moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升190點 夜期高水119點 阿里、德昌電機、貝殼等業績

美股向上，港股ADR升190點或0.97%，報19751點，即月恒指夜期升191點，報19680點，夜期高水119點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.98%，折合報349.58元；阿里巴巴（9988）升3.86%，折合報88.75元；美團（3690）升1.55%，折合報135.06元；匯控（0005）升1.37%，折合報59.46元；建行（0939）跌0.1%，折合報5.28元。

道期現跌0.035%；標期現跌0.02%；納期現跌0.01%。日股現升1.72%，韓股現升0.62%，澳股現升0.8%。

VIX指數隔晚跌6.22%或1.12點，報16.87點。

紐油現跌0.23%或0.17美元，報72.66美元；布油現跌0.24%或0.18美元，報76.77美元；金價現升0.03%或0.71美元，報1982.55美元；LME 銅期貨隔晚升2.22%或180.5美元，報8302美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.5641厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、貝殼（2423）、德昌電機控股（0179）、百盛集團（3368）、奇富科技（3660）

敏華（1999）回購500萬股。

大唐新能源（1798）4月發電量增21%。

國泰（0293）：4月載客量按年飈近33倍，4月9日單日載客量達5.3萬，創疫情新高。

港交所（0388）電子IPO平台FINI延長外部測試，原定6月底推出時間延順。許正宇：已要求港交所檢討創業板上市制度，研擴成交量。

郭英成斥172萬增持佳兆業（1638），復牌後股價累瀉69%。

威華達（0622）終止向羅琪茵收購華匯中心27樓物業。

華虹半導體（1347）內地科創板上市申請獲通過。

偉易達（0303）全年少賺13.6%， 末期息削17.6%至0.42美元 。

騰訊（0700）首季多賺10%遜預期，經調整盈利升27%。

 

其他報道

Netflix含廣告計劃每月活躍用戶錄近500萬名

英國首相辛偉誠：考慮限制企業對中國投資

拜登稱對達成債務協議「有信心」 麥卡錫稱「可行」

有信心達成美債協議 道指升408點 美股創近兩周最大升幅 納指創9個月高

北水增持鼎豐 減持建行