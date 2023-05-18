期內，包裹量為62.97億件，較2022年同期的52.26億件增長20.5%。市佔率23.4%，增長1.8個百分點。毛利率由去年同期的20.5%改善至28.1%。

公司指，基於當前市場條件和運營情況，調高對公司全年業務量指引為包裹量292.7億至302.4億件的區間，增速為20%至24%。有信心實現全年業務量市場份額至少增長1.5個百分點的目標。

董事長兼首席執行官賴梅松表示，「進入二季度，我們觀察到行業的增長勢頭依舊延續。我們對今年全年行業規模穩健增長充滿期待，因此也調高了公司全年業務量指引」。

中通首席財務官顔惠萍女士表示，「一季度核心快遞業務單票收入按年下降3.7%或5仙，這主要來自於單票重量下降、公司對KA業務的主動控制以及網路政策持續優化的綜合影響。單票成本下降12.8%或14仙，除了業務量增長強勁帶來了更好的規模效益外，我們自2022年下半年推行的過程管理工具抓手繼續在發揮效益。運營管理標準化和細節考核可量化工作讓我們更及時有效地發現和跟踪異常並解決問題。此外，公司管理費用結構穩定，最終我們的調整後淨利潤按年增長82%，遠高於業務量的增速」。「今年我們的目標是在維持高品質服務水準和客戶滿意度、實現最佳的盈利表現的前提下，市場份額增長至少1.5個百分點」。

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