SWIFT公布，今年4月貿易融資市場中，以價值計，人民幣佔總數4.72%，2021年同期僅為1.70%，排行第三，兩年間地位不變，但逐漸拋離第四、今年4月佔1.41%的日圓；美元今年4月佔83.95%，2021年同期為87.90%，蟬聯第一；歐元今年4月佔6.54%，2021年同期佔6.06%，有萎縮迹象。
以價值計，4月份人民幣於全球支付中維持第五大活躍貨幣，佔2.29%，對比2021年同期僅為1.95%，兩年間升34點子；其支付價值按季大跌21.55%，但整體貨幣按季跌22.69%。
今年4月份全球支付中最活躍貨幣為美元，佔全球支付總數42.71%，2021年同期為39.77%，兩年間擴張2.94百分點；第二大活躍的歐元今年4月份佔全球支付31.74%，2021年同期為36.32%，兩年間倒退4.58個百分點。港元第七大活躍，今年4月佔全球支付1.39%，2021年同期為1.24%，增長15點子。
今年4月歐盟以外國際支付中人民幣則位列第七，佔1.93%。
同月香港繼續是人民幣最大境外經濟體，顧客及機構流出與流入的人民幣資金中，香港佔73.23%，拋離第二、三的英國及新加坡，英國佔4.90%，新加坡佔3.84%；俄羅斯聯邦及美國分別佔2.83%與2.46%。
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