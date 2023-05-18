以價值計，4月份人民幣於全球支付中維持第五大活躍貨幣，佔2.29%，對比2021年同期僅為1.95%，兩年間升34點子；其支付價值按季大跌21.55%，但整體貨幣按季跌22.69%。

今年4月份全球支付中最活躍貨幣為美元，佔全球支付總數42.71%，2021年同期為39.77%，兩年間擴張2.94百分點；第二大活躍的歐元今年4月份佔全球支付31.74%，2021年同期為36.32%，兩年間倒退4.58個百分點。港元第七大活躍，今年4月佔全球支付1.39%，2021年同期為1.24%，增長15點子。

今年4月歐盟以外國際支付中人民幣則位列第七，佔1.93%。

同月香港繼續是人民幣最大境外經濟體，顧客及機構流出與流入的人民幣資金中，香港佔73.23%，拋離第二、三的英國及新加坡，英國佔4.90%，新加坡佔3.84%；俄羅斯聯邦及美國分別佔2.83%與2.46%。

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