個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.88%，折合報333.41元；阿里巴巴（9988）跌4.38%，折合報83.91元；美團（3690）跌2.27%，折合報130.47元；匯控（0005）升0.71%，折合報59.87元；建行（0939）跌0.9%，折合報5.34元。

道期現升0.05%；標期現升0.14%；納期現升0.27%。 日股現升0.56%，韓股現升0.45%，澳股現升0.47%。

VIX指數隔晚跌4.86%或0.82點，報16.05點。

紐油現跌0.01%或0.01美元，報71.85美元；布油現升0.07%或0.06美元，報75.92美元；金價現升0.05%或1.16美元，報1958.71美元；LME 銅期貨隔晚跌1.55%或129.5美元，報8172.5美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0019厘，報3.6438厘。

今日焦點股份可留意：

兩間公司最快今日公布業績，包括南戈壁（1878）、京玖康療（0648）。

德昌電機（0179）全年純利按年增8%至1.58億美元，末期派息增1倍。

傳美團（3690）下周一在港推外賣平台KeeTa。

阿里巴巴（9988）第四季調整盈利升38%，派發股息方式實現阿里雲分拆上市。

長江生命（0775）黑色素瘤疫苗第三階段研發冀盡快展開。

羚邦（2230）：藝術家IP會展辦展，THE FIRST SLAM DUNK港澳票房超4300萬。

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