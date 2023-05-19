恒指今早低開191點或0.98%，報19535點，大市成交金額17億元；國指今早低開74點或1.11%，報6641點。恒生科技指數開市報3868點，跌1.25%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為3.75%，下跌為6.89%，無升跌為89.34%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、潤地（1109）、李寧（2331）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，42隻下跌，25隻無升跌。中芯（0981）升0.95%，報21.2元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.9%，報83.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，18隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報21.2元，升0.95%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報83.45元，跌4.9%。
恒指跌穿250天線(19699.74點)。科指跌穿10天線(3880.09點)、20天線(3883.84點)。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，南戈壁（1878）無成交，報0.93元。京玖康療（0648）停牌。
德昌電機（0179）全年純利按年增8%至1.58億美元，末期派息增1倍。開市報8.9元，升3.73%。
傳美團（3690）下周一在港推外賣平台KeeTa。開市報130.7元，跌2.1%。
阿里巴巴（9988）第四季調整盈利升38%，派發股息方式實現阿里雲分拆上市。開市報83.45元，跌4.9%。
長江生命（0775）黑色素瘤疫苗第三階段研發冀盡快展開。無成交，報0.8元。
羚邦（2230）：藝術家IP會展辦展，THE FIRST SLAM DUNK港澳票房超4300萬。無成交，報0.18元。
破頂股包括，中石化冠德（0934）創52周高，見3.08元，開市報3.08元，無升跌；亞洲速運（8620）創52周高，見0.27元，開市報0.27元，升10.2%；華夏納指（3086）創52周高，見27.98元，開市報27.98元，升1.3%。
創52周低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見11.33元，開市報11.33元，跌3.33%。
異動股
上升異動股，包括，米技國際控股（1715）開市報0.111元，升14.43%；盛良物流（8292）開市報0.088元，升14.29%；國能國際資產（0918）開市報0.26元，升13.54%；中國金融國際（0721）開市報0.042元，升10.53%；亞洲速運（8620）創52周高，見0.27元，開市報0.27元，升10.2%；中國新電信（8167）開市報0.07元，升9.38%；中國蜀塔（8623）開市報0.072元，升7.46%；山東黃金（1787）開市報16.48元，升6.32%；世紀集團國際（2113）開市報0.094元，升4.44%；基石藥業（2616）開市報3.09元，升4.04%。
下跌異動股，包括，深圳高速公路股份（0548）開市報6.84元，跌7.07%；微博（9898）開市報129.4元，跌6.91%；名創優品（9896）開市報31.95元，跌6.72%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報10.2元，跌5.73%；阿里巴巴（9988）開市報83.45元，跌4.9%。
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