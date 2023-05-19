moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開191點 跌穿250天線 科指跌1.2% 「ATM」拖累大市 阿里跌4.9%

恒指今早低開191點或0.98%，報19535點，大市成交金額17億元；國指今早低開74點或1.11%，報6641點。恒生科技指數開市報3868點，跌1.25%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為3.75%，下跌為6.89%，無升跌為89.34%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、潤地（1109）、李寧（2331）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，42隻下跌，25隻無升跌。中芯（0981）升0.95%，報21.2元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.9%，報83.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，18隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報21.2元，升0.95%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報83.45元，跌4.9%。

恒指跌穿250天線(19699.74點)。科指跌穿10天線(3880.09點)、20天線(3883.84點)。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，南戈壁（1878）無成交，報0.93元。京玖康療（0648）停牌。

德昌電機（0179）全年純利按年增8%至1.58億美元，末期派息增1倍。開市報8.9元，升3.73%。

傳美團（3690）下周一在港推外賣平台KeeTa。開市報130.7元，跌2.1%。

阿里巴巴（9988）第四季調整盈利升38%，派發股息方式實現阿里雲分拆上市。開市報83.45元，跌4.9%。

長江生命（0775）黑色素瘤疫苗第三階段研發冀盡快展開。無成交，報0.8元。

羚邦（2230）：藝術家IP會展辦展，THE FIRST SLAM DUNK港澳票房超4300萬。無成交，報0.18元。

破頂股表現

破頂股包括，中石化冠德（0934）創52周高，見3.08元，開市報3.08元，無升跌；亞洲速運（8620）創52周高，見0.27元，開市報0.27元，升10.2%；華夏納指（3086）創52周高，見27.98元，開市報27.98元，升1.3%。

破底股方面

創52周低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見11.33元，開市報11.33元，跌3.33%。

異動股

上升異動股，包括，米技國際控股（1715）開市報0.111元，升14.43%；盛良物流（8292）開市報0.088元，升14.29%；國能國際資產（0918）開市報0.26元，升13.54%；中國金融國際（0721）開市報0.042元，升10.53%；亞洲速運（8620）創52周高，見0.27元，開市報0.27元，升10.2%；中國新電信（8167）開市報0.07元，升9.38%；中國蜀塔（8623）開市報0.072元，升7.46%；山東黃金（1787）開市報16.48元，升6.32%；世紀集團國際（2113）開市報0.094元，升4.44%；基石藥業（2616）開市報3.09元，升4.04%。

下跌異動股，包括，深圳高速公路股份（0548）開市報6.84元，跌7.07%；微博（9898）開市報129.4元，跌6.91%；名創優品（9896）開市報31.95元，跌6.72%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報10.2元，跌5.73%；阿里巴巴（9988）開市報83.45元，跌4.9%。

其他報道

港股ADR跌203點 夜期低水258點 美期亞股升

麥卡錫：最快周末就債務上限達成一致

美債上限協議有望達成 標指納指創9個月高 道指升115點

北水增持盈富 減持創維