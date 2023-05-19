恒指今早低開191點或0.98%，報19535點，大市成交金額17億元；國指今早低開74點或1.11%，報6641點。恒生科技指數開市報3868點，跌1.25%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為3.75%，下跌為6.89%，無升跌為89.34%。