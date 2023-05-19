非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為18.71%，下跌為40.56%，無升跌為40.72%。

恒指午後變動不大，恒指今早低開191點，高位跌116點，低位跌374點，維持高低波幅258點。

恒指收市跌276點或1.4%，報19450點，大市成交金額952億元，較上日減少3.44%，是5月16日783.9億元成交後最少；國指跌121點或1.81%，報6593點。恒生科技指數收報3821點，跌2.43%。

藍籌股成交金額451.92億元，佔大市成交47.47%；科指成份股成交金額283.01億元，佔大市成交29.72%；國指成份股成交金額406.25億元，佔大市成交42.67%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.71%，至108.41億元，佔大市成交11.38%。牛熊證成交金額60.56億元，增加19.54%；窩輪成交金額47.84億元，減少16.03%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、新地（0016）、煤氣（0003）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，57隻下跌，3隻無升跌。百威（1876）升1.96%，收報20.8元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌6.04%，收報82.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.35元，升0.86%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報82.45元，跌6.04%。

恒指跌穿250天線(19699.4點)。科指跌穿10天線(3875.43點)、20天線(3881.51點)。

北水南下合計淨流出7.78億元，終止連續4日流入，對上一次連續1日淨流出是5月12日。南水北上合計淨流出22.26億元人民幣，較上日增加21.22%，連續第2日流出，累計流出40.61億元。

焦點股

阿里巴巴（9988）曾跌最多6.55%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為8.1%。今曾低見82元，是5月11日80.8元後最低。今日收市報82.45元，是5月10日後收市新低，當日報80.2元。

貨幣表現

離岸人民幣曾貶值至7.075元，是2022年12月1日7.0912元後最弱。午後曾升值至7.0312元，是5月18日7.0071元後最強。

在岸人民幣曾貶值至7.0602元，是2022年12月2日7.0658元後最弱。午後曾升值至7.0202元，是5月18日6.9969元後最強。

港元升值至7.8066元，是2023年1月16日7.8062元後最強。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.9%，是5月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.2%。今曾低見19352.81點，是3月21日19018.1點後最低。今日收市報19450.57點，是3月21日後收市新低，當日報19258.76點。

科指曾跌最多2.73%，是5月9日後最大跌幅，當日跌幅為3.16%。今曾低見3810.1點，是5月11日3801.67點後最低。今日收市報3821.73點，是5月10日後收市新低，當日報3811.66點。

國指曾跌最多2.22%，是5月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。今曾低見6566.35點，是5月3日6533.57點後最低。今日收市報6593.92點，是5月3日後收市新低，當日報6589.35點。

一周表現

恒指本周累跌0.9%或176點，跌幅是5月12日後最大，當時收市跌幅為2.11%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月28日；本周表現最佳的是恒安（1044），累升5.39%，其次為聯想（0992）及中芯（0981），分別升3.17%及2.97%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌16.49%，其次為龍湖（0960）及碧桂園服務（6098），分別跌12.51%及9.64%。

國指本周累跌1.04%或69點，跌幅是5月12日後最大，當時收市跌幅為1.97%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月28日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升3.17%，其次為中芯國際（0981）及信義光能（0968），分別升2.97%及2.89%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌16.49%，其次為龍湖集團（0960）及小鵬（9868），分別跌12.51%及9.66%。

科指本周跌1.35%或52點，跌幅是4月28日後最大，當時收市跌幅為1.72%，科指連跌7周，史上最長。本周表現最佳的是微博（9898），累升4.37%，其次為華虹半導體（1347）及聯想（0992），分別升4.05%及3.17%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌11%，其次為小鵬（9868）及阿里健康（0241），分別跌9.66%及7.33%。

午後消息股表現

馬化騰：騰訊（0700）也在埋頭研發AI 但不會為提振股價而展示半成品。收報333.2元，跌1.94%。

據報百度（9888）元宇宙「希壤」主管馬傑已離職 部分組員已調任或離職。收報120元，跌4.46%。

京東健康（6618）申請增設人民幣櫃台。收報49.3元，跌1.1%。

今早及隔晚消息股表現

中集安瑞科（3899）：將向金宏氣體批量提供液氦罐箱。收報6.92元，跌1.84%。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，南戈壁（1878）收報0.94元，升1.08%。京玖康療（0648）停牌。

德昌電機（0179）全年純利按年增8%至1.58億美元，末期派息增1倍。收報9.09元，升5.94%。

傳美團（3690）下周一在港推外賣平台KeeTa。收報128.6元，跌3.67%。

阿里巴巴（9988）第四季調整盈利升38%，派發股息方式實現阿里雲分拆上市。收報82.45元，跌6.04%。

長江生命（0775）黑色素瘤疫苗第三階段研發冀盡快展開。收報0.8元，無升跌。

羚邦（2230）：藝術家IP會展辦展，THE FIRST SLAM DUNK港澳票房超4300萬。收報0.189元，升5%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.19元，收報3.1元，跌2.21%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.2元，收報6.11元，升3.91%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1067.95元，收報1067.95元，升0.04%；怡俊集團（2442）創上市新高，見2.03元，收報1.83元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.13元，收報0.127元，升1.6%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.27元，收報2.27元，升0.89%；首程控股（0697）創52周高，見2.29元，收報2.26元，升1.8%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.08元，收報2.99元，跌2.92%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.72元，收報0.7元，升25%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；中國利郎（1234）創52周高，見4.27元，收報4.25元，升1.19%；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.66元，收報0.67元，跌1.47%；禹洲（1628）低見0.198元，收報0.222元，升1.37%；雅居樂（3383）低見1.26元，收報1.28元，跌2.29%；融信中國（3301）低見0.34元，收報0.36元，跌1.37%；基石藥業（2616）低見2.93元，收報2.95元，跌0.67%；德琪醫藥（6996）低見2.21元，收報2.27元，升0.44%；三葉草生物（2197）低見1.34元，收報1.37元，跌14.38%；創勝集團醫藥（6628）低見4.13元，收報4.15元，無升跌；周黑鴨（1458）低見3.19元，收報3.21元，跌1.53%；雄岸科技（1647）低見0.04元，收報0.046元，跌11.54%。

70隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；康希諾生物（6185）低見31.5元，收報31.9元，跌0.93%；心通醫療（2160）低見2.07元，收報2.11元，跌0.47%；九龍倉集團（0004）低見16.34元，收報16.92元，跌1.28%；嘉里物流（0636）低見10.04元，收報10.2元，跌1.92%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.56元，跌5.08%；保利協鑫（3800）低見1.73元，收報1.74元，跌2.79%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.66元，收報3.69元，無升跌；凱聯國際酒店（0105）低見8.9元，收報8.9元，無升跌；國際商業結算（0147）低見0.054元，收報0.061元，升8.93%。

異動股

上升異動股，包括，米技國際控股（1715）創52周高，見0.2元，收報0.149元，升53.61%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.72元，收報0.7元，升25%；中國派對文化（1532）收報0.147元，升22.5%；佳華百貨控股（0602）收報0.059元，升20.41%；威誠國際控股（8107）創52周高，見2.11元，收報2.01元，升19.64%；東建國際（0329）收報0.7元，升18.64%；恆泰裕集團（8081）收報0.086元，升17.81%；B & D STRATEGIC（1780）收報1.2元，升17.65%；盛源控股（0851）收報0.35元，升16.67%；超媒體控股（0072）收報0.79元，升16.18%；棠記控股（8305）收報0.022元，升15.79%。

下跌異動股，包括，中國數字視頻（8280）見52周低0.035元，收報0.036元，跌40.98%；中國蜀塔（8623）收報0.05元，跌25.37%；植華集團（1842）收報0.19元，跌24%；中科生物（1237）收報0.052元，跌21.21%；恒智控股（8405）平上市低位0.7元，收報0.7元，跌19.54%；瑞強集團（8427）收報0.121元，跌19.33%；萬里印刷（8385）收報0.03元，跌16.67%；中國紅包（8316）收報0.57元，跌16.18%；兆邦基地產（1660）收報0.295元，跌15.71%；首創鉅大（1329）收報0.57元，跌14.93%。

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