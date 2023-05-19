中間價繼續順勢調低，價位僅較市場預測均值微幅偏強，顯示監管層仍默許人民幣走軟態勢。離岸人民幣曾貶值至7.075元，是2022年12月1日7.0912元後最弱。在岸人民幣曾貶值至7.0602元，是2022年12月2日7.0658元後最弱。

報道綜合日內交易員採訪稱，今日結售匯表現整體偏清淡，不過一些趁境內外價差較寬進行套利的客盤表現活躍，這在境內市場表現為客盤購匯。

華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘，「內地經濟繼續復蘇的大環境下，認為追高美元/人民幣的交易一定要小心」，「一旦套利交易獲利回吐，不排除人民幣出現大幅反彈」。

人民幣於本周三跌破7元後，周四日內已貶值提速，但中間價遲遲未給出止跌信號，這不僅說明監管層對於強美元下的人民幣貶值仍持觀望態度，也體現了當前市場波動仍未脫正常的市場驅動範圍，情緒失控風險暫時有限。

花旗稱，「人行仍容許市場的正常調整，尤其是在美元/人民幣的波動和利差基本保持一致的情況下」，「央行仍可視需要採取諸如調整外匯存款準備金率和跨境融資參數等政策」，以因應匯率波動。

多倫多道明銀行策略師Mitul Kotecha稱，人民幣跌破了7元這個重要心理關口，內地經濟數據不佳當然是不利因素，但最重要的還是強勢美元；中間價沒有大幅偏強，也說明監管層默認貶值主要來源於強美元。

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