中銀證券全球首席經濟學家、前國家外滙管理局國際收支司司長管濤發表文章指出，儘管近期人民幣跌破7，卻沒有偏離寬幅震盪、略偏強勢的基準情形。而且，4月中旬以來人民幣匯率加速調整，也沒有影響境內金融市場穩定。
管濤指出，雖然市場對於未來國內經濟復蘇斜率存在一定分歧，但基本共識仍然是認為，世界經濟面臨下行風險，內地經濟將有望總體回升。參考前述對今年人民幣匯率走勢的分析框架，即便現有經濟數據尚不足以支持市場得出人民幣匯率傾向於趨勢性升值的樂觀情形，但同樣也不能得出人民幣匯率必然走向重新承壓的悲觀情形。
管濤提到，目前人民幣匯率穩中趨升的基準情形尚未走壞。隨著宏觀政策靠前協同發力，經濟社會全面恢復常態化運行，如果積極因素進一步積累，內地經濟運行震盪回升，在內地基礎國際收支依然較為強勁的情況下，將對今年人民幣匯率形成有力支撐。
文中指出，美聯儲加息逐步接近尾聲，意味著海外因素對人民幣匯率的影響趨於減弱，國內經濟基本面變化情況或在更大程度上影響人民幣匯率走勢。他認為，不宜押注人民幣滙率單邊走勢，亦要避免單邊押注美元存款高息收益。
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