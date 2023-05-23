個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.12%，折合報340.62元；阿里巴巴（9988）升0.78%，折合報84.25元；美團（3690）跌0.26%，折合報132.26元；匯控（0005）升0.96%，折合報60.33元；建行（0939）跌0.1%，折合報5.35元。

道期現升0.287%；標期現升0.3%；納期現升0.31%。日股現升0.51%，韓股現升0.36%，澳股現升0.24%。

VIX指數隔晚升2.37%或0.4點，報17.21點。

紐油現升0.38%或0.28美元，報72.33美元；布油現升0.32%或0.25美元，報76.24美元；金價現跌0.05%或1.13美元，報1970.73美元；LME 銅期貨隔晚跌1.5%或124美元，報8127.5美元。美國10年期債息現跌0.15%或0.0057厘，報3.7091厘。

今日焦點股份可留意：

4間公司最快今日公布業績，包括，阿里健康（0241）、金山軟件（3888）、金山雲（3896）、滔搏（6110）。

雅居樂（3383）獲逾55億元銀團貸款融資。

內地5月86款遊戲獲批版號，騰訊（0700）網易（9999）有份。

新火科技（1611）發盈警，料半年虧損擴大至1.5億元。

快手（1024）首季經調整利潤4200萬元，上市以來首錄正數。擬回購不超過40億元股。

官媒：「中特估」並非直接理解為拔高國企估值，引導資金推動股價。

香港電訊（6823）旗下網上行5月升級客戶增逾1倍，期望2500M頻寬普及化。

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